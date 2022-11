Sospechoso asesina al exnovio de su hija tras persecución en Palmdale

PALMDALE, Calif. (KABC) -- Un hombre de 26 años fue asesinado a tiros por el padre de su exnovia en una carretera de Palmdale tras una llamada de violencia doméstica.

Los agentes del alguacil respondieron poco antes de las 5 p.m. del lunes en la cuadra 37000 de Sierra Highway y encontraron a Giovannie Gutiérrez con una herida de bala, según el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles.

Gutiérrez fue trasladado a un hospital donde murió más tarde.

Los investigadores dicen que Gutiérrez había estado persiguiendo a su exnovia en automóvil y durante esa persecución chocaron al menos una vez antes de que ambos vehículos se detuvieran en medio de la carretera. Gutiérrez luego supuestamente intentó entrar al auto de su exnovia a la fuerza mientras ella llamaba a su familia para pedir ayuda.

Los detectives dicen que una camioneta Ford Ranger blanca llegó al lugar, un pasajero salió, se acercó a Gutiérrez y le disparó en la cabeza.

El sospechoso fue identificado como José G. Mendoza, de 59 años, de Little Rock, el padre de la exnovia.

Mendoza es descrito como hispano, de cabello negro y ojos cafés. Mide 5 pies y 6 pulgadas de alto y pesa 140 libras. Se cree que Mendoza está armado con una pistola semiautomática, según las autoridades.

Se vio a Mendoza fuera de una estación del alguacil, presumiblemente para entregarse, antes de darse la vuelta y marcharse. Se desconoce su paradero.

Cualquiera que tenga información sobre el incidente debe llamar a la Oficina de Homicidios del alguacil al 323-890-5500.

