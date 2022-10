Paul Flores declarado culpable de asesinar a Kristin Smart, de 19 años, en 1996

SAN LUIS OBISPO COUNTY, Calif. -- Paul Flores ha sido encontrado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de la estudiante universitaria Kristin Smart en 1996.

El jurado encontró por unanimidad a Paul culpable de asesinar a la estudiante de 19 años.

El padre de Paul, Rubén Flores, fue declarado no culpable de cómplice de asesinato después del hecho. Los fiscales dicen que él ayudó a su hijo a esconder el cuerpo de Smart en su propiedad de Arroyo Grande antes de moverlo en 2020.

Smart desapareció mientras caminaba a su casa de una fiesta fuera del campus de la Universidad Estatal Politécnica de California, San Luis Obispo (Cal Poly), donde supuestamente se emborrachó. Nunca se encontró su cuerpo, pero las autoridades arrestaron a Paul y Rubén en abril de 2021 después de encontrar supuesta evidencia relacionada con el asesinato de Smart en sus casas.

Los fiscales sostienen que el joven Paul, ahora de 45 años, mató a Smart durante un intento de violación sexual en su dormitorio en Cal Poly, donde ambos eran estudiantes de primer año. Paul es la última persona que fue vista con Smart mientras la acompañaba a su casa de la fiesta.

Paul ha sido puesto bajo custodia sin derecho a fianza y su sentencia está programada para el 9 de diciembre.

Paul y Rubén Flores fueron juzgados al mismo tiempo, pero con jurados separados que escucharon el caso juntos. Se llegó a un veredicto en el caso de Rubén el lunes, pero esa decisión quedó sellada por un juez hasta que el jurado de Paul llegara a su veredicto y pudieran ser anunciados juntos.

Would you like to read this story in English? Click here