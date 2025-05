Aranceles de Trump desatan guerras comerciales mundiales. Aquí una cronología

NUEVA YORK -- Los aranceles que el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con imponer desde hace tiempo han sumido al país en guerras comerciales en el extranjero, todo ello mientras los nuevos e intermitentes gravámenes siguen aumentando la incertidumbre. Trump no es ajeno a los aranceles. Durante su primer mandato inició una guerra comercial, apuntando particularmente a China al imponer impuestos a la mayoría de sus productos. Beijing respondió con sus propios aranceles de represalia sobre productos estadounidenses, que van desde frutas hasta importaciones automotrices. Mientras tanto, Trump también utilizó la amenaza de imponer más aranceles con el fin de obligar a Canadá y México a renegociar el pacto comercial de América del Norte, llamado el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) en 2020. Cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo, mantuvo la mayoría de los aranceles que Trump le había impuesto previamente a China, además de aplicar algunas restricciones nuevas, pero su gobierno indicó que había adoptado un enfoque más específico. En la actualidad, algunos economistas enfatizan que en esta ocasión podría haber mayores consecuencias para las empresas y economías de todo el mundo bajo los aranceles más amplios de Trump, y que probablemente los precios más altos obligarán a los consumidores a ser ellos los que paguen la factura. También ha habido una sensación de sacudida a consecuencia de las amenazas intermitentes de Trump de aplicar aranceles y las represalias en contra de él que han sido implementadas en los últimos meses. A continuación presentamos una cronología de cómo se llegó hasta aquí: 20 de enero Trump asume el cargo. En su discurso inaugural promete nuevamente "imponer aranceles e impuestos a los países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos". Y reitera los planes de crear la agencia llamada Servicio Externo de Impuestos, que aún no ha sido establecida. En su primer día en el puesto, Trump dice también que prevé imponer aranceles del 25% a Canadá y México a partir del 1 de febrero, y a la vez se niega a detallar de momento los planes para gravar las importaciones chinas. 26 de enero Trump amenaza con aplicar aranceles del 25% a todas las importaciones de Colombia y otras medidas de represalia después de que el presidente Gustavo Petro rechaza el arribo de dos aviones militares estadounidenses que transportaban migrantes al país, acusando a Trump de no tratar a los inmigrantes con dignidad durante la deportación. En respuesta, Petro también anuncia un aumento del 25% en los aranceles colombianos sobre productos estadounidenses. Pero posteriormente Bogotá revierte su decisión y acepta los vuelos que transportan migrantes. Poco después, los dos países indican que frenaron su disputa comercial. 1 de febrero Trump firma una orden ejecutiva para imponer aranceles a las importaciones de México, Canadá y China: 10% a todas las importaciones desde territorio chino, y 25% a las importaciones de México y Canadá a partir del 4 de febrero. El mandatario estadounidense invocó este poder al declarar una emergencia nacional, aparentemente por la inmigración indocumentada y el tráfico de drogas. La acción provoca una rápida indignación en los tres países y promesas de represalias. 3 de febrero Trump acuerda una pausa de 30 días en sus amenazas de aplicar aranceles contra México y Canadá, luego de que ambos socios comerciales toman medidas para apaciguar las preocupaciones del mandatario sobre la seguridad fronteriza y el tráfico de drogas. 4 de febrero Entran en vigor los nuevos aranceles del 10% de Trump a todas las importaciones chinas a Estados Unidos. Beijing responde el mismo día con una serie de contramedidas, incluidos nuevos aranceles sobre diversos productos estadounidenses y una investigación antimonopolio a Google. Los aranceles del 15% de China sobre productos de carbón y gas natural licuado, y un gravamen del 10% al petróleo crudo, maquinaria agrícola y automóviles de motor de gran tamaño importados de Estados Unidos entran en vigor el 10 de febrero. 10 de febrero Trump anuncia planes para aumentar los aranceles al acero y al aluminio a partir del 12 de marzo. Elimina las exenciones de sus aranceles de 2018 sobre el acero, lo que significa que todas las importaciones de acero serán gravadas con un mínimo del 25%, y también incrementa sus aranceles de 2018 sobre el aluminio, del 10% al 25%. 13 de febrero Trump anuncia un plan para aplicar aranceles "recíprocos", prometiendo incrementar los aranceles estadounidenses para igualar las tasas impositivas que otros países cobran sobre las importaciones "por razones de equidad". Algunos economistas advierten que los aranceles recíprocos, con los que se revertirá la política comercial aplicada durante décadas, podrían crear caos para las empresas globales. 25 de febrero

Trump firma una orden ejecutiva en la que le ordena al Departamento de Comercio examinar si se necesita un arancel sobre el cobre importado, ello con el fin de proteger la seguridad nacional. Menciona que ese material se utiliza en la defensa de Estados Unidos, infraestructura y tecnologías emergentes. 1 de marzo Trump firma una orden ejecutiva adicional en la que le pide al Departamento de Comercio sopesar si también se necesitan aranceles a la madera y la madera aserrada para proteger la seguridad nacional, argumentando que la industria de la construcción y el ejército dependen de un sólido suministro de productos de madera en Estados Unidos. 4 de marzo Los aranceles del 25% de Trump a las importaciones de Canadá y México entran en vigor, aunque él limita al 10% el gravamen en la energía canadiense. También duplica el arancel sobre todas las importaciones chinas al 20%. Los tres países prometen implementar medidas de represalia. El entonces primer ministro canadiense Justin Trudeau anuncia aranceles sobre más de $100,000 millones de dólares en productos estadounidenses durante 21 días. Y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dice que su país respondería con sus propios aranceles de represalia sobre productos estadounidenses, aunque sin especificar de momento cuáles serían los productos objetivo, y señala que alberga esperanzas de que las tensiones disminuyan. China, mientras tanto, impone aranceles de hasta el 15% sobre una amplia gama de exportaciones agrícolas clave de Estados Unidos, los cuales entran en vigor el 10 de marzo. También amplía en aproximadamente dos docenas el número de empresas estadounidenses sujetas a controles de exportación y otras restricciones. 5 de marzo Trump concede una exención de un mes en sus nuevos aranceles que afectan a productos de México y Canadá para los fabricantes estadounidenses de automóviles. La pausa se produce después de que el presidente hablara con líderes de los tres grandes fabricantes de automóviles en Estados Unidos: Ford, General Motors y Stellantis. 6 de marzo En una extensión más amplia, Trump posterga por un mes los aranceles del 25% sobre muchas importaciones de México y algunas importaciones de Canadá. Trump reconoció que Sheinbaum estaba logrando avances en la seguridad fronteriza y el contrabando de drogas, razón por la cual había decidido pausar nuevamente los aranceles. Sus acciones también disminuyeron las tensiones con Canadá en cierta medida, aunque la indignación y la incertidumbre permanecen. Aún así, después de sus aranceles de represalia iniciales de $30,000 millones de dólares canadienses ($21,000 millones de dólares estadounidenses) sobre productos de Estados Unidos, el gobierno indicó que había suspendido su segunda ola de aranceles de represalia por valor de $125,000 millones de dólares canadienses ($87,000 millones de dólares estadounidenses). 10 de marzo

Entran en vigor los aranceles de represalia del 15% de China sobre productos agrícolas clave de Estados Unidos, incluidos pollo, cerdo, soya y carne de res. Los productos ya en tránsito estarán exentos hasta el 12 de abril, según el anuncio anterior del Ministerio de Comercio de China. 12 de marzo Entran en vigor los nuevos aranceles de Trump sobre todas las importaciones de acero y aluminio. Ahora ambos metales están gravados al 25% de manera general. Trump ordenó eliminar las exenciones al acero y aumentar el gravamen al aluminio con respecto a sus aranceles de importación impuestos previamente en 2018. La Unión Europea toma medidas comerciales de represalia, prometiendo nuevos aranceles a productos industriales y agrícolas de Estados Unidos. Las medidas abarcarán productos estadounidenses por un valor de unos $26,000 millones de euros ($28,000 millones de dólares), y no sólo productos de acero y aluminio, sino también textiles, electrodomésticos y productos agrícolas. Las motocicletas, el bourbon, la mantequilla de maní y los jeans se verán afectados, de la misma forma en que lo fueron durante el primer mandato de Trump. El bloque de 27 miembros indica más tarde que retrasará esta acción de represalia hasta mediados de abril. Mientras tanto, Canadá anuncia planes para imponer aranceles de represalia por valor de $29,800 millones de dólares canadienses ($20,700 millones de dólares) sobre importaciones estadounidenses, que entrarán en vigor el 13 de marzo. 13 de marzo Trump amenaza con imponer un arancel del 200% sobre el vino, la champaña y los licores europeos si la Unión Europea sigue adelante con sus planes previamente anunciados de aplicar un arancel del 50% sobre el whiskey estadounidense. 24 de marzo Trump dice que impondrá un arancel del 25% sobre todas las importaciones de cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela -además de aplicar nuevos aranceles al propio país sudamericano- a partir del 2 de abril. Los aranceles probablemente se sumarán a los impuestos que enfrenta China, que en 2023 compró el 68% del petróleo exportado por Venezuela, según la Administración de Información sobre Energía de Estados Unidos. Pero varios países también reciben petróleo venezolano, incluido el mismo Estados Unidos. 26 de marzo Trump dice que está imponiendo aranceles del 25% a las importaciones de automóviles. Estas importaciones de automóviles comenzarán a ser gravadas el 3 de abril, comenzando con impuestos a automóviles importados en su totalidad. Posteriormente los aranceles se expandirán en las semanas siguientes a ciertas autopartes, hasta el 3 de mayo. 2 de abril Trump anuncia sus largamente prometidos aranceles "recíprocos", declarando un impuesto base del 10% sobre las importaciones de todos los países a partir del 5 de abril, así como tasas de aranceles más altas para docenas de naciones que tienen superávits comerciales con Estados Unidos para que entren en vigor el 9 de abril. Entre esos gravámenes más altos, Trump dice que ahora Washington cobrará un impuesto del 34% sobre las importaciones de China, un gravamen del 20% sobre las importaciones de la Unión Europea, de 25% a las de Corea del Sur, de 24% sobre las de Japón y de 32% sobre las de Taiwán. Los nuevos aranceles se suman a los gravámenes previamente impuestos, incluido el impuesto del 20% que Trump anunció este año sobre todas las importaciones chinas. Mientras tanto, para los productos de Canadá y México, la Casa Blanca dice que las importaciones que cumplan con el T-MEC pueden seguir entrando a Estados Unidos libres de aranceles. Una vez que ambos países hayan atendido satisfactoriamente las exigencias de Trump sobre inmigración y tráfico de drogas, añade la Casa Blanca, el arancel sobre el resto de sus importaciones podría reducirse del 25% al 12%. 3 de abril Entran en vigor los aranceles automotrices anunciados previamente por Trump. El primer ministro Mark Carney dice que Canadá igualará los impuestos del 25% con un arancel a los vehículos importados de Estados Unidos. 4 de abril China anuncia planes para imponer un arancel del 34% sobre las importaciones de todos los productos estadounidenses a partir del 10 de abril, igualando el nuevo arancel "recíproco" de Trump sobre los bienes chinos, como parte de una serie de medidas de represalia. El Ministerio de Comercio en Beijing dice que también impondrá más controles de exportación sobre tierras raras, que son materiales utilizados en productos de alta tecnología como circuitos integrados de computadora y baterías de vehículos eléctricos. Y el gobierno añade 27 empresas a las listas de compañías sujetas a sanciones comerciales o controles de exportación. 5 de abril Entra en vigor el arancel mínimo del 10% de Trump sobre casi todos los países y territorios. 9 de abril Entran en vigor las tasas "recíprocas" más altas de Trump, aumentando los impuestos sobre las importaciones de docenas de países apenas después de la medianoche. Pero horas después, su gobierno dice que suspenderá la mayoría de estas tasas más altas por 90 días, mientras mantiene el gravamen del 10% aplicado recientemente a casi todas las importaciones globales. China es la excepción. Después de cumplir con la amenaza de aumentar los gravámenes contra Beijing a un total del 104%, Trump dice que ahora incrementará esos impuestos de importación al 125% "con efecto inmediato", agudizando los aranceles recíprocos que se han acumulado entre los dos países. La Casa Blanca aclara que la cifra previamente anunciada de 125% para los aranceles contra China es en realidad 145%, una vez que se tienen en cuenta sus aranceles previos del 20% sobre el fentanilo. Beijing incrementó sus represalias antes de este anuncio, prometiendo gravar los productos estadounidenses al 84% a partir del 10 de abril. Mientras tanto, los países miembros de la UE aprueban sus propios gravámenes de represalia sobre $23,000 millones de dólares ($20,900 millones de euros) en productos estadounidenses en respuesta a los aranceles previamente impuestos por Trump sobre el acero y el aluminio. La comisión ejecutiva de la UE no especifica de inmediato qué importaciones gravará, pero señala que sus aranceles de represalia se implementarán en etapas: algunos de ellos iniciarán el 15 de abril, y otros el 15 de mayo y el 1 de diciembre. Por separado, los aranceles de represalia de Canadá sobre las importaciones de automóviles entran en vigor. El país implementa un gravamen del 25% a las importaciones de automóviles de Estados Unidos que no cumplen con el pacto T-MEC de 2020. 10 de abril La UE pausa su represalia arancelaria sobre el acero y el aluminio por 90 días, para coincidir con la pausa de Trump en los gravámenes "recíprocos" más altos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señala que la comisión quiere dar una oportunidad a las negociaciones con Estados Unidos, pero advierte que las contramedidas se activarán si las conversaciones "no son satisfactorias". 11 de abril China señala que aumentará los aranceles sobre los productos estadounidenses del 84% al 125%, en respuesta a los mayores gravámenes de Trump. La nueva tasa comenzará a aplicarse el 12 de abril. Más tarde, el gobierno Trump revela que los productos electrónicos, incluidos los teléfonos y las computadoras, estarán exentos de los llamados aranceles "recíprocos". Pero en los días siguientes, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, señala que esto es sólo un indulto temporal, diciendo que los gravámenes específicos del sector sobre los semiconductores llegarán en "probablemente uno o dos meses". Y se mantienen otros aranceles no "recíprocos" que gravan algunos productos electrónicos, sobre todo los procedentes de China. 14 de abril Trump dice que podría eximir temporalmente a la industria automovilística de los aranceles que impuso anteriormente al sector, para dar tiempo a los fabricantes de automóviles a ajustar sus cadenas de suministro. El gobierno estadounidense también abre investigaciones sobre las importaciones de chips informáticos, equipos de fabricación de chips y productos farmacéuticos, lo que indica los próximos pasos hacia la imposición de aranceles a estos sectores. El Departamento de Comercio publica avisos sobre estas investigaciones, solicitando comentarios públicos en las próximas tres semanas. Por otra parte, el Departamento de Comercio dice que se retira de un acuerdo de 2019 que había suspendido una investigación antidumping sobre las importaciones de tomates frescos procedentes de México. Esa terminación, que entrará en vigor el 14 de julio, significa que la mayoría de los tomates de México estarán sujetos a un arancel del 20.91%. 29 de abril Trump firma órdenes ejecutivas para relajar algunos de sus aranceles del 25% sobre automóviles y autopartes, con el objetivo de aliviar los impuestos de importación para vehículos fabricados con partes extranjeras, pero ensamblados en Estados Unidos. Durante un año, la administración dice que proporcionará un reembolso del 3.75% en relación con los precios de venta de un automóvil ensamblado en el país, una cifra que se alcanza al aplicar el impuesto de importación del 25% impuesto anteriormente a las piezas que representan el 15% de ese precio. Y para el segundo año, el reembolso equivaldría al 2.5% del precio de venta, aplicándose a una proporción menor de las partes del vehículo. 3 de mayo La última ronda de aranceles automotrices de Trump entra en vigor. Los gravámenes del 25% anunciados anteriormente se aplican ahora a una serie de partes de automóviles importadas. 4 de mayo Trump amenaza con un arancel del 100% a las películas hechas en el extranjero, mientras afirma que la industria cinematográfica en Estados Unidos está muriendo. No está claro de inmediato cómo se podría implementar un arancel de este tipo a las producciones internacionales, pero Trump dice que ha autorizado al Departamento de Comercio y al representante comercial de Estados Unidos a "comenzar el proceso de inmediato". 6 de mayo El déficit comercial de Estados Unidos se disparó a un récord de $140,500 millones de dólares en marzo, ya que los consumidores y las empresas intentaron adelantarse a los ataques de Trump. Los datos federales mostraron una enorme acumulación de productos farmacéuticos. El déficit, que mide la brecha entre el valor de los bienes y servicios que Estados Unidos vende en el extranjero y lo que compra, prácticamente se ha duplicado en el último año. El gobierno de Estados Unidos anuncia que altos funcionarios se reunirán con una delegación china de alto nivel durante el fin de semana en Suiza, en las primeras conversaciones importantes entre las dos naciones desde que el presidente Trump provocó una guerra comercial. Ningún país se ha visto más afectado por la guerra comercial de Trump que China, el mayor exportador del mundo y la segunda economía más grande. Los aranceles estadounidenses contra China se fijan en 145% y los aranceles de China sobre Estados Unidos en 125%. 7 de mayo La Reserva Federal deja sin cambios su tasa de interés clave en 4.3%, diciendo que los riesgos de un mayor desempleo y una mayor inflación han aumentado debido a la incertidumbre sobre cómo y cuándo los aranceles de Trump podrían afectar a la economía estadounidense. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, subraya que los aranceles han disminuido la confianza de los consumidores y las empresas y que actualmente hay demasiadas incógnitas para poder predecir cómo la Fed podría ajustar su política de tasas de interés en el futuro. 8 de mayo Estados Unidos y Reino Unido anuncian un acuerdo comercial, que podría reducir la carga financiera de los aranceles y crear un mayor acceso al extranjero para los productos estadounidenses. El presidente dijo que el acuerdo conduciría a más exportaciones de carne de res y etanol al Reino Unido, lo que también agilizaría el procesamiento de productos estadounidenses a través de las aduanas. Trump dijo que se estaban redactando los detalles finales. "En las próximas semanas, lo tendremos todo muy concluyente", aseguró Trump. Reino Unido dice que el acuerdo reducirá los aranceles sobre los automóviles británicos del 27.5% al 10%, con una cuota de 100,000 vehículos del Reino Unido que pueden importarse a Estados Unidos con un arancel del 10%. También elimina los aranceles sobre el acero y el aluminio. Por otra parte, la Unión Europea publica una lista de importaciones estadounidenses a las que aplicaría aranceles de represalia si no se encuentra una solución para poner fin a la guerra arancelaria de Trump. La rama ejecutiva de la UE, la Comisión Europea, también dice que iniciará acciones legales en la Organización Mundial del Comercio por los "aranceles recíprocos" que Trump impuso a países de todo el mundo hace un mes. 12 de mayo Estados Unidos y China aceptan revertir la mayoría de los aranceles que cada nación había impuesto a la otra y declaran una tregua de 90 días en su guerra comercial. La administración Trump dice que reducirá al 30% los aranceles del 145% que impuso a las importaciones chinas mientras que China dice que bajará al 10% sus aranceles del 125% sobre los productos estadounidenses. 23 de mayo Trump amenaza con un arancel del 25% a los productos de Apple a menos que sus iPhones se fabriquen en Estados Unidos, lo que convierte al gigante tecnológico en la última empresa atrapada en la mira de las promesas arancelarias de la Casa Blanca. En respuesta a los impuestos de importación de Trump a China, el director general de Apple, Tim Cook, había dicho anteriormente que la mayoría de los iPhones vendidos en Estados Unidos durante el trimestre fiscal actual provendrían de la India, y los iPads y otros dispositivos se importarían de Vietnam. El presidente también se moviliza para intensificar su guerra comercial con la UE, amenazando con imponer un impuesto del 50% a todas las importaciones del bloque de 27 naciones a partir del 1 de junio. En una publicación en su red social Truth Social, Trump afirma que las discusiones comerciales con la UE "no van a ninguna parte". 25 de mayo Trump retrasa el arancel del 50% a la UE hasta el 9 de julio para dar a las dos partes más tiempo para negociar. El acuerdo se produjo después de una llamada con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. ____

