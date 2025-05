Asesinan a 5 miembros de Grupo Fugitivo en el norte de México

(Instagram: grupo_fugitivoofficial) kabc

CIUDAD VICTORIA, México -- Las autoridades estatales confirmaron el jueves la muerte de cinco integrantes de un grupo de música regional en el norte de México, en un estado fronterizo con Texas, que fueron reportados como desaparecidos desde el fin de semana. Los cuerpos de los integrantes de la agrupación musical "Fugitivo" fueron localizados en un ejido de la ciudad fronteriza de Reynosa, dijo a la prensa el fiscal del estado de Tamaulipas, Irving Barrios. Durante un operativo las autoridades estatales arrestaron a nueve personas por su presunta conexión con las muertes, indicó Barrios. Agregó que los detenidos pertenecen a la facción de "Los Metros" del Cártel del Golfo, que es uno de los seis carteles mexicanos que Estados Unidos designó como "organizaciones terroristas extranjeras". El fiscal informó que las autoridades seguirán las investigaciones en el lugar del hallazgo para recabar indicios que permitan establecer el motivo y cómo fueron asesinados los integrantes de la agrupación que desaparecieron desde el 25 de mayo. Los músicos solían interpretar cumbias y corridos y se dedicaban a amenizar fiestas y bailes populares en la región. El último día que se comunicaron con sus familiares fue el domingo por la noche para avisar que acudirían a cumplir un contrato en un salón de eventos sociales. Después ya no se supo más de ellos. Su desaparición ocurre en medio de la polémica que se ha generado en el país contra el popular género musical conocido como el "narcocorrido", que ha llevado a algunos estados a prohibirlo por dar difusión a prácticas relacionadas con el narcotráfico y la violencia. Para contrarrestar el género -que tiene entre sus principales seguidores a los jóvenes- el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está promoviendo un concurso nacional de canciones mexicanas sin contenidos violentos. Las familias de los artistas se reunieron y denunciaron ante la policía el caso y pidieron además el apoyo a los pobladores que salieron a las calles de Reynosa a protestar por los desaparecidos. Los habitantes cerraron el miércoles el puente internacional que comunica las ciudades de Reynosa y Pharr y, en la noche de ese mismo día, acudieron a la catedral de "Nuestra Señora de Guadalupe" para realizar ofrendas. La Fiscalía estatal no ha ofrecido detalles sobre el caso. Reynosa es una ciudad fronteriza de México que ha enfrentado por años una espiral de violencia debido a las pugnas de organizaciones criminales que luchan por controlar el tráfico de drogas y de migrantes y el robo de hidrocarburos. Este caso se suma a otros, como el ocurrido en 2018 cuando hombres armados secuestraron a dos integrantes del grupo musical "Los norteños de Río Bravo" y cuyos cuerpos aparecieron sin vida días más tarde en una autopista federal de Tamaulipas.

