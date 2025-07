Bryan Kohberger se declara culpable de matar a 4 estudiantes en acuerdo para evitar pena de muerte

Bryan Kohberger se declaró culpable el miércoles de asesinato por la brutal muerte a puñaladas de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho en 2022, un hecho que conmocionó y aterrorizó al campus y desencadenó una búsqueda a nivel nacional, que finalizó semanas después con su arresto en Pensilvania. Kohberger, quien era estudiante de posgrado en justicia penal en la cercana Universidad Estatal de Washington, admitió los asesinatos antes de declararse formalmente culpable en un acuerdo con la fiscalía que le permitirá evitar la pena de muerte. Su juicio estaba previsto para agosto. El juez del Cuarto Distrito Judicial de Idaho, Steven Hippler, declaró al inicio de la audiencia el miércoles que no tomaría en cuenta la opinión pública al decidir si aceptaba el acuerdo. "Este tribunal no puede obligar al fiscal a solicitar la pena de muerte, ni sería apropiado que lo hiciera", declaró. "Este tribunal... no puede obligar al estado a solicitar la pena de muerte". La pequeña comunidad agrícola de Moscow, en la franja norte de Idaho, no había registrado un homicidio en aproximadamente cinco años cuando Kaylee Goncalves, Ethan Chapin, Xana Kernodle y Madison Mogen fueron encontrados muertos en una casa de alquiler cerca del campus el 13 de noviembre de 2022. Las autopsias mostraron que las cuatro víctimas probablemente estaban dormidas cuando fueron atacadas. Algunas presentaban heridas defensivas y cada una recibió múltiples puñaladas. Mucho antes del amanecer del miércoles, los reporteros instalaban cámaras frente al juzgado de Boise y hacían fila junto a quienes esperaban conseguir un asiento para la audiencia. Los asesinatos acapararon titulares en todo el mundo y desencadenaron una búsqueda a nivel nacional, que incluyó un minucioso esfuerzo para localizar un sedán blanco detectado por cámaras de vigilancia circulando repetidamente cerca de la casa de alquiler. La policía afirmó haber utilizado la genealogía genética para identificar a Kohberger como posible sospechoso y haber accedido a datos de su teléfono celular para determinar sus movimientos la noche de los asesinatos. En ese momento, Kohberger era estudiante de posgrado en justicia penal en la cercana Universidad Estatal de Washington, acababa de completar su primer semestre y era asistente de cátedra en el programa de criminología. Kohberger fue arrestado en Pensilvania, donde vivían sus padres, semanas después. Los investigadores afirmaron haber comparado su ADN con el material genético recuperado de la funda de un cuchillo hallada en la escena del crimen. Los registros de compras en línea mostraron que Kohberger había comprado un cuchillo de estilo militar meses antes, así como una funda como la encontrada en la escena. No se ha revelado el motivo de los asesinatos, ni está claro por qué el atacante perdonó a dos compañeros de piso que se encontraban en la vivienda. Tampoco hay indicios de que tuviera relación con ninguna de las víctimas, todas ellas amigas y miembros del sistema griego de la universidad. Las autoridades han afirmado que los datos de los teléfonos móviles y las grabaciones de vigilancia muestran que Kohberger visitó el barrio de las víctimas al menos una docena de veces antes de los asesinatos, y que viajó por la misma zona esa noche. Los abogados de Kohberger afirmaron que simplemente estaba conduciendo solo durante un largo trayecto en coche en el momento en que los cuatro fueron asesinados. El caso se trasladó a Boise debido a la publicidad previa al juicio en el norte de Idaho. Hippler debe aprobar el acuerdo de culpabilidad. Si Kohberger se declara culpable, como se prevé, probablemente será sentenciado en julio. Aunque la familia Goncalves se opuso al acuerdo y afirmó que intentaría detenerlo, también argumentó que cualquier acuerdo de este tipo debería exigir a Kohberger una confesión completa, detallar los hechos y proporcionar la ubicación del arma homicida. "Merecemos saber cuándo fue el principio del fin", escribieron en una publicación de Facebook. La familia de Chapin, uno de los tres trillizos que asistieron juntos a la universidad, apoya el acuerdo, declaró el martes su portavoz, Christina Teves. El abogado Leander James, quien representa a la madre y al padrastro de Mogen, se negó a dar su opinión, pero dijo que haría una declaración en su nombre después de la audiencia del miércoles. El padre de Mogen, Ben Mogen, declaró a CBS News que se sentía aliviado por el acuerdo. "Podemos dejar esto atrás y evitar estas futuras citas y eventos que no queremos tener que afrontar, que no deberíamos tener que afrontar, que tienen que ver con esta terrible persona", dijo. "Podemos pensar en el resto de nuestras vidas y debemos intentar averiguar cómo sobrevivir sin Maddie y el resto de los niños".



