Trump anuncia aranceles del 30% contra la UE y México que entrarían en vigor el 1 de agosto

El presidente estadounidense Donald Trump llega en el helicóptero Marine One a la base aérea Kelly Field en San Antonio, Texas, el 11 de julio de 2025. (AP Foto/Jacquelyn Martin) kabc

BRIDGEWATER, Nueva Jersey -- El presidente estadounidense Donald Trump anunció el sábado que impondrá aranceles del 30% contra la Unión Europea y México a partir del 1 de agosto, una medida que podría causar una gran agitación entre Estados Unidos y dos de sus mayores socios comerciales. Trump detalló los aranceles planeados en cartas publicadas en su cuenta de redes sociales. Son parte de una serie de anuncios de nuevos aranceles por parte de Trump con aliados y enemigos por igual, un pilar de su campaña de 2024 que, según él, sentará las bases para revivir una economía estadounidense que afirma ha sido explotada por otras naciones durante décadas. En su carta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Trump reconoció que el país ha sido útil para frenar el flujo de migrantes indocumentados y fentanilo hacia Estados Unidos. Sin embargo, expresó que México no ha hecho lo suficiente para evitar que América del Norte se convierta en un "parque de juegos del narcotráfico". "México me ha estado ayudando a asegurar la frontera, pero lo que México ha hecho no es suficiente", añadió Trump. En su carta a la UE, Trump dijo que el déficit comercial de Estados Unidos era una amenaza para la seguridad nacional. "Hemos tenido años para discutir nuestra relación comercial con la Unión Europea, y hemos llegado a la conclusión de que debemos alejarnos de estos déficits comerciales a largo plazo, grandes y persistentes, engendrados por sus políticas arancelarias y no arancelarias y barreras comerciales", escribió Trump en la carta dirigida al bloque europeo. "Nuestra relación ha estado, desafortunadamente, lejos de ser recíproca". Las cartas llegan en medio de una amenaza intermitente de Trump de imponer aranceles a países y corregir un desequilibrio en el comercio. Trump impuso aranceles en abril a docenas de países, antes de pausarlos por 90 días para negociar acuerdos individuales. Después de que el periodo de gracia de tres meses terminó esta semana, Trump comenzó a enviar sus cartas de aranceles a los mandatarios, pero nuevamente ha retrasado el día de implementación por lo que dice serán solo unas pocas semanas más. Si avanza con los aranceles, podría tener ramificaciones para casi todos los aspectos de la economía global. Respuesta de la UE y México La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respondió señalando el "compromiso del bloque con el diálogo, la estabilidad y una asociación transatlántica constructiva". "Al mismo tiempo, tomaremos todas las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de la UE, incluida la adopción de contramedidas proporcionales si es necesario", dijo von der Leyen en un comunicado. Von der Leyen añadió que la UE sigue comprometida a continuar las negociaciones con Estados Unidos y llegar a un acuerdo antes del 1 de agosto. Los ministros de comercio de los países de la UE están programados para reunirse el lunes para discutir las relaciones comerciales con Estados Unidos, así como con China. Los líderes europeos se unieron a Von der Leyen en instar a Trump a dar más tiempo a las negociaciones y advertencias de posibles nuevos aranceles a Washington. "Con la unidad europea, corresponde más que nunca a la comisión afirmar la determinación de la UE de defender resueltamente los intereses europeos", dijo el presidente francés Emmanuel Macron en un comunicado publicado en X. La oficina de la primera ministra italiana Giorgia Meloni señaló que "no tendría sentido desencadenar una guerra comercial entre los dos lados del Atlántico". El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lkke Rasmussen, comentó a la emisora DR que Trump estaba adoptando un enfoque "inútil y muy miope". El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, advirtió en una entrevista con SVT que "todos pierden en un conflicto comercial escalado, y serán los consumidores estadounidenses quienes paguen el precio más alto". El gobierno mexicano dijo que fue informado durante conversaciones de alto nivel con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos el viernes que la carta de Trump estaba por llegar. Rechazó los nuevos aranceles y expresó el sábado en un comunicado conjunto de la Cancillería y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que la medida se da en medio de las negociaciones bilaterales que se adelantaban sobre temas de seguridad, migración, frontera y gestión de aguas, así como la relación económica. En el escrito se señala que luego de ser notificados el viernes de la medida se manifestó que "era un trato injusto y que no estábamos de acuerdo". Ambos equipos negociadores acordaron conducir los trabajos para que antes de la entrada en vigencia de los nuevos impuestos "tengamos una alternativa que permita proteger empresas y empleos en ambos lados de la frontera". Durante un acto en el estado noroccidental de Sonora, la presidenta Sheinbaum, afirmó que confía en que los negociadores mexicanos lograrán llegar a un acuerdo con Estados Unidos antes del 1 de agosto, y que será en las "mejores condiciones" para México. Sheinbaum reiteró lo que ha sido una de sus estrategias en los últimos meses ante las idas y venidas de Trump: "Hay que tener es cabeza fría para afrontar cualquier problema". Trump, como lo ha hecho en cartas anteriores, advirtió que su gobierno aumentará aún más los aranceles si la UE intenta aumentar sus propios aranceles sobre Estados Unidos. Con los aranceles recíprocos, Trump está efectivamente destruyendo las reglas que rigen el comercio mundial. Durante décadas, Estados Unidos y la mayoría de los otros países se han adherido a las tasas arancelarias establecidas a través de una serie de complejas negociaciones conocidas como la Ronda de Uruguay. Los países podían establecer sus propios aranceles, pero bajo el enfoque de "nación más favorecida", no podían cobrar a un país más de lo que cobraban a otro. El arancel a México, si entra en vigor, podría reemplazar los aranceles del 25% sobre los productos mexicanos que no cumplen con el acuerdo de libre comercio existente entre Estados Unidos, México y Canadá. La carta de Trump no abordó si los productos que cumplen con el T-MEC seguirían exentos de los aranceles a México después del 1 de agosto, como dijo la Casa Blanca que sería el caso con Canadá. Trump envió una carta a Canadá a principios de esta semana amenazando con un aumento arancelario del 35%. Aranceles más altos habían sido suspendidos Con las cartas del sábado, Trump ha emitido ahora condiciones arancelarias sobre 24 países y la Unión Europea de 27 miembros. Los líderes europeos habían mantenido la esperanza de que evitarían recibir una carta de aranceles de Trump y que se llegaría a un acuerdo. El principal negociador comercial de la Unión Europea, Maro efovi, dijo a principios de esta semana que se podría alcanzar un acuerdo comercial para evitar aranceles más altos sobre los productos europeos importados a Estados Unidos "incluso en los próximos días". El bloque vende colectivamente más a Estados Unidos que cualquier otro país. Las importaciones de bienes de Estados Unidos desde la UE superaron los $553 billones de dólares en 2022, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. Douglas Holtz-Eakin, exdirector de la Oficina de Presupuesto del Congreso y presidente del centro-derecha American Action Forum, dijo que las cartas eran evidencia de que no se estaban llevando a cabo conversaciones comerciales serias en los últimos tres meses. Destacó que las naciones estaban hablando entre sí sobre cómo minimizar su propia exposición a la economía estadounidense y a Trump. "Están pasando tiempo hablando entre ellos sobre cómo será el futuro, y nosotros estamos quedando fuera", dijo Holtz-Eakin. Añadió que Trump estaba usando las cartas para exigir atención, pero, "Al final, estas son cartas a otros países sobre impuestos que va a imponer a sus ciudadanos". El impacto potencial es vasto Si los aranceles realmente entran en vigor, el impacto potencial en Europa podría ser vasto. El valor del comercio de bienes y servicios entre la UE y Estados Unidos ascendió a 1.7 trillones de euros ($2 trillones de dólares) en 2024, o un promedio de 4.6 billones de euros al día, según la agencia de estadísticas de la UE, Eurostat. Las mayores exportaciones de Europa a Estados Unidos fueron productos farmacéuticos, automóviles, aviones, productos químicos, instrumentos médicos y vinos y licores. Lamberto Frescobaldi, presidente de la asociación comercial Union of Italian Wines, dijo que la medida de Trump podría llevar a "un embargo virtual" del vino de su país. "Una sola carta fue suficiente para escribir el capítulo más oscuro en las relaciones entre dos históricos aliados occidentales", dijo Frescobaldi. "En este punto, nuestro destino y el de cientos de miles de empleos están ligados al tiempo extra, que será crucial, porque es impensable poder vender estos volúmenes de vino en otro lugar a corto plazo". Trump se ha quejado del superávit comercial de bienes de la UE de 198 billones de euros, lo que muestra que los estadounidenses compran más bienes de empresas europeas que al revés. Sin embargo, las empresas estadounidenses llenan parte del vacío al vender más que la UE en servicios como computación en la nube, reservas de viajes y servicios legales y financieros. El superávit de servicios de Estados Unidos redujo el déficit comercial del país con la UE a 50 billones de euros ($59 billones de dólares), lo que representa menos del 3% del comercio total entre Estados Unidos y la UE. ___ Los periodistas de The Associated Press Josh Boak en Washington, Angela Charlton en París, Regina García Cano en Caracas, Venezuela, Kirsten Grieshaber en Berlín, Dave McHugh en Fráncfort, Alemania, Giada Zampano en Roma y Fabiola Sánchez en la Ciudad de México contribuyeron a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

