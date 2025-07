El Departamento de Estado despedirá a más de 1,300 empleados según el plan del gobierno de Trump

By MATTHEW LEE y FARNOUSH AMIRI Friday, July 11, 2025 7:31PM











Vista de la sede del Departamento de Estado, 27 de junio de 2025, en Washington. AP Photo/Mark Schiefelbein

El Departamento de Estado de Estados Unidos despedirá a más de 1,300 empleados el viernes, en línea con un drástico plan de reorganización de la administración Trump que, según los críticos, perjudicará el liderazgo global de Estados Unidos y sus esfuerzos para contrarrestar las amenazas en el extranjero. El departamento ha comenzado a enviar avisos de despido a 1,107 funcionarios y 246 oficiales del servicio exterior con asignaciones en Estados Unidos, según un alto funcionario del departamento que habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos de personal. Los funcionarios empezaron a recibir avisos poco después de las 10 de la mañana del viernes en los que se les comunicaba que sus puestos quedaban "suprimidos" y que perderían el acceso a la sede del departamento en Washington, así como a su correo electrónico y unidades de almacenamiento compartido, antes de las 5 de la tarde, según una copia de uno de los avisos obtenida por The Associated Press. Los funcionarios del servicio exterior afectados pasarán inmediatamente a la situación de excedencia administrativa durante 120 días, tras los cuales perderán formalmente su empleo, según otra notificación interna. Para la mayoría de los funcionarios, el período de separación es de 60 días, decía. "Las reducciones de personal se han adaptado cuidadosamente para afectar a las funciones no esenciales y a las oficinas duplicadas o redundantes", dice el comunicado. Los despidos son parte de grandes cambios en el trabajo del Departamento de Estado La administración Trump ha presionado para remodelar la diplomacia estadounidense y ha trabajado agresivamente para reducir el tamaño del gobierno federal, incluyendo despidos masivos impulsados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental y medidas para desmantelar departamentos enteros como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Departamento de Educación. USAID, la agencia de ayuda exterior con seis décadas de existencia, fue absorbida por el Departamento de Estado la semana pasada, después de que la administración recortara drásticamente la financiación de la ayuda exterior. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo allanó el camino para el inicio de los despidos, mientras se siguen tramitando las demandas que cuestionan la legalidad de los recortes. El jueves, el Departamento comunicó a sus empleados que enviaría en breve notificaciones de despido a algunos de ellos. Los recortes son importantes, pero mucho menores de lo que muchos temían. En una carta de mayo en la que notificaba al Congreso la reorganización, el Departamento decía que tenía algo más de 18,700 empleados en EE.UU. y que pretendía reducir la plantilla en un 18% mediante despidos y bajas voluntarias, incluidos los programas de dimisión diferida. Rubio dijo que los funcionarios dieron "un paso muy deliberado para reorganizar el Departamento de Estado para ser más eficientes y más centrados". "No es consecuencia de intentar deshacerse de gente. Pero si cierras la oficina, no necesitas esos puestos", dijo a los periodistas el jueves durante una visita a Kuala Lumpur (Malasia). "Entiendan que algunos de estos son puestos que se están eliminando, no personas". Dijo que algunos de los recortes serán puestos no cubiertos o que están a punto de quedar vacantes porque un empleado se jubiló anticipadamente. Los críticos dicen que los cambios dañarán la posición de Estados Unidos en el extranjero La Asociación Americana de Servicio Exterior, el sindicato que representa a los diplomáticos estadounidenses, dijo el viernes que se oponía a los recortes de la administración Trump durante "un momento de gran inestabilidad global". "En menos de seis meses, Estados Unidos se ha deshecho de al menos el 20 por ciento de su fuerza de trabajo diplomática a través del cierre de instituciones y renuncias forzadas", dijo la organización en un comunicado. "Perder más experiencia diplomática en este momento global crítico es un golpe catastrófico para nuestros intereses nacionales".

Si la administración tuviera problemas con el exceso de personal, "mecanismos claros e institucionales" podrían haberlo resuelto, dijo el grupo. "En lugar de ello, estos despidos no están vinculados al mérito o a la misión. Se dirigen a los diplomáticos no por la forma en que han servido o las habilidades que tienen, sino por el lugar al que se les asigna. Eso no es una reforma", afirmó AFSA. Exdiplomáticos estadounidenses se hicieron eco de esta opinión, afirmando que el proceso no se ajusta a lo aprobado por el Congreso ni a cómo se ha hecho en anteriores administraciones. "Lo están haciendo sin ninguna consideración de la valía de las personas individuales que están siendo despedidas", dijo Gordon Duguid, un veterano de 31 años del servicio exterior bajo Trump y los presidentes George W. Bush y Barack Obama. "No están buscando personas que tengan la experiencia ... solo quieren personas que digan: "OK, qué tan alto" para saltar. Y añadió: "Esa es una receta para el desastre". En un comunicado del jueves, Michael Rigas, vicesecretario de Gestión y Recursos, dijo que "una vez que se hayan producido las notificaciones, el Departamento entrará en la fase final de su reorganización y centrará su atención en ofrecer una diplomacia orientada a los resultados". El Departamento de Estado se está sometiendo a una gran reorganización El Departamento informó al Congreso en mayo de un plan de reorganización actualizado, en el que se proponían recortes en los programas más allá de lo revelado un mes antes por Rubio y una reducción del 18% del personal destinado en Estados Unidos, superior al 15% planteado inicialmente. El Departamento de Estado planea eliminar algunas divisiones encargadas de supervisar la participación estadounidense en Afganistán durante dos décadas, incluida una oficina centrada en el reasentamiento de ciudadanos afganos que trabajaron junto al ejército estadounidense. En su carta al Congreso, el Departamento señala que la reorganización afectará a más de 300 departamentos y oficinas, e indica que está eliminando divisiones que, en su opinión, realizan un trabajo poco claro o que se solapa. Dice que Rubio cree que "una diplomacia moderna eficaz requiere racionalizar esta hinchada burocracia". Esa carta dejaba claro que la reorganización también pretende eliminar programas -en particular los relacionados con los refugiados y la inmigración, así como los derechos humanos y la promoción de la democracia- que la administración Trump cree que se han convertido en ideológicamente impulsados de una manera que es incompatible con sus prioridades y políticas.

___

Lee informó desde Kuala Lumpur, Malasia, y Amiri desde Nueva York.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.