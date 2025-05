Fiscales de EEUU no pedirán pena de muerte para hijo del 'Chapo' Guzmán

En esta imagen aparece Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán. (Foto, Departamento de Estado de Estados Unidos, vía AP) kabc

Los fiscales federales de Estados Unidos no pedirán la pena de muerte para Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, si es declarado culpable de los diversos cargos que enfrenta en Chicago. El fiscal Andrew Boutros presentó el viernes un aviso de una sola oración en el que dice que no pedirá la pena de muerte contra Joaquín Guzmán López. El aviso no ofrece ninguna explicación. El abogado de Joaquín Guzmán López, listado en los registros judiciales en línea como Jeffrey Lichtman, dijo en un correo electrónico enviado a The Associated Press el martes que estaba complacido con la decisión, "ya que es la correcta". "Joaquín y yo esperamos resolver los cargos en su contra", dijo Lichtman. Según los fiscales federales, "El Chapo" introdujo montañas de cocaína y otras drogas en Estados Unidos durante 25 años. Fue condenado en 2019 por múltiples cargos de asociación delictuosa y sentenciado a cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos ese mismo año. Los fiscales alegan que Joaquín Guzmán López y su hermano, Ovidio Guzmán López, dirigían una facción del cártel conocida como los "Chapitos", la cual ha sido señalada por exportar fentanilo a Estados Unidos. Los fiscales revelaron actas de acusación en 2023 contra docenas de miembros del Cártel de Sinaloa, incluidos los hermanos Guzmán López. Las autoridades federales arrestaron en julio a Joaquín Guzmán López y a otro líder del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, después de que aterrizaran en Texas en un avión privado. Joaquín Guzmán López ha sido acusado de ocho cargos, incluyendo lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación delictuosa para distribuir drogas. Se ha declarado inocente. Zambada ha dicho que Joaquín Guzmán López lo secuestró y lo llevó a Estados Unidos. Enfrenta múltiples cargos en un tribunal federal de Nueva York, como distribución internacional de cocaína, lavado de dinero y producción de drogas para importación ilegal. Se ha declarado inocente. Ovidio Guzmán López fue arrestado en México en 2023 y extraditado a Estados Unidos. Está acusado en un tribunal federal en Chicago de lavado de dinero y delitos relacionados con drogas y armas de fuego. Se ha declarado inocente, pero los registros judiciales en línea indican que tiene programada una comparecencia en el tribunal el 9 de julio para cambiar su declaración como parte de un acuerdo con los fiscales. Lichtman también representa a Ovidio Guzmán López. Se negó a proporcionar detalles sobre un acuerdo. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

