Ford retira más de 1 millón de vehículos por defecto de software que afecta cámara

Thursday, May 29, 2025 9:07PM











El logo de Ford en un 2025 Ford Expedition en una fábrica de vehículos en Louisville, Kentucky, el 30 de abril del 2025. (AP foto/Carolyn Kaster) kabc

WASHINGTON -- Ford está retirando más de un millón de vehículos debido a un problema de software que puede causar un mal funcionamiento de la cámara de visión trasera, aumentando la posibilidad de un accidente, manifestaron los reguladores gubernamentales de automóviles. El error de software, que Ford reportó a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras a principios de este mes, puede causar que la imagen de la cámara de visión trasera se retrase, se congele o no aparezca cuando el vehículo está en reversa. El problema será solucionado por un concesionario o mediante una actualización "por aire" en una fecha posterior. Una carta preliminar notificando a los propietarios del riesgo de seguridad sea enviada el 16 de junio, con una segunda carta que se enviará una vez que la actualización esté disponible, prevista para algún momento del tercer trimestre de 2025. Los siguientes vehículos Ford -un total de 1,075,299- están incluidos en el retiro: 2021-2024 Bronco 2021-2024 Edge 2023-2024 Escape 2021-2024 F-150 2023-2024 F-250, F-350, F-450, F-550, F-600 2022-2024 Expedition 2022-2025 Transit 2021-2023 Mach-E 2024 Ranger 2024 Mustang 2021-2023 Lincoln Nautilus 2022-2024 Navigator 2023-2024 Corsair Los propietarios pueden contactar al servicio al cliente de Ford al 1-866-436-7332. El número de Ford para el retiro es 25S49. Los propietarios también pueden llamar a la Línea Directa de Seguridad de Vehículos de la agencia de seguridad vial (NHTSA) al 888-327-4236 (TTY 888-275-9171) o visitar nhtsa.gov. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



