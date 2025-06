Israel e Irán intercambian ataques por tercer día mientras se informa de cientos de muertos

By JON GAMBRELL, NATALIE MELZER y TIA GOLDENBERG Sunday, June 15, 2025 7:42PM











La destrucción causada por un misil iraní en Bat Yam, Israel, el 15 de junio del 2025. (AP foto/Baz Ratner) kabc

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos -- Israel desató ataques aéreos en todo Irán por tercer día el domingo y amenazó con una fuerza aún mayor, mientras algunos misiles iraníes evadieron las defensas aéreas israelíes para golpear edificios en el corazón del país. Las conversaciones planificadas sobre el programa nuclear de Irán, que podrían proporcionar una salida, fueron canceladas. El presidente estadounidense Donald Trump vetó un plan israelí de matar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, dijo a la AP un funcionario estadounidense, indicio de cuán lejos Israel está dispuesto a ir. Los ataques de Israel han matado al menos a 406 personas en Irán y herido a otras 654, según un grupo de derechos humanos que ha seguido de cerca al país durante mucho tiempo, los Activistas de Derechos Humanos con sede en Washington. El gobierno de Irán no ha ofrecido cifras totales de víctimas. La región se preparó para un conflicto prolongado después del bombardeo sorpresa de Israel el viernes de sitios nucleares y militares iraníes que mataron a varios generales y científicos nucleares de alto rango. Ninguna de las partes mostró señales de ceder. Irán indicó que Israel atacó dos refinerías de petróleo, lo que aumenta la posibilidad de un asalto más amplio a la industria energética de Irán que podría afectar los mercados globales. El ejército israelí, en una publicación en redes sociales, advirtió a los iraníes que evacuen las fábricas de armas, señalando una ampliación de la campaña. Israel, el único estado con armas nucleares, aunque no declarado, en el Medio Oriente, enfatizó que lanzó el ataque para evitar que Irán desarrolle un arma nuclear. Los dos países han sido adversarios durante décadas. Explosiones sacudieron la capital de Irán, Teherán, alrededor del mediodía y nuevamente alrededor de las 3:30 p.m. Las sirenas sonaron en gran parte de Israel nuevamente alrededor de las 4 p.m., advirtiendo del primer asalto diurno de Irán desde que comenzó la lucha. Israel dijo que 14 personas han muerto allí desde el viernes y 390 han resultado heridas. Irán ha disparado más de 270 misiles, 22 de los cuales atravesaron las sofisticadas defensas aéreas del país para impactar, según cifras israelíes. El principal aeropuerto internacional del país y el espacio aéreo permanecieron cerrados por tercer día. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró que si los ataques de Israel en Irán cesan, entonces "nuestras respuestas también cesarán". El presidente iraní Masoud Pezeshkian criticó a Estados Unidos por apoyar a Israel y dijo que si las "acciones hostiles" de Israel continúan, "las respuestas serán más decisivas y severas", informó la televisión estatal. El presidente estadounidense Donald Trump ha expresado que Estados Unidos "no tuvo nada que ver con el ataque" y que Irán solo puede evitar más destrucción si acepta un nuevo acuerdo nuclear. Fotos compartidas por la Agencia de Noticias ISNA de Irán mostraron a personas ensangrentadas siendo ayudadas en la escena de los ataques israelíes en el centro de Teherán. Los ataques israelíes apuntaron al Ministerio de Defensa de Irán temprano el domingo después de golpear defensas aéreas, bases militares y sitios asociados con su programa nuclear. El asesinato de varios generales y científicos nucleares en ataques dirigidos indicó que la inteligencia israelí ha penetrado en Irán en los niveles más altos. El domingo por la noche, Israel dijo que había comenzado a atacar docenas de objetivos de misiles superficie-superficie en el oeste de Irán. Israel afirmó que atacó un avión de reabastecimiento iraní en Mashhad, en el noreste, calificándolo como el ataque más lejano que el ejército había llevado a cabo hasta ahora. Irán no reconoció de inmediato ningún ataque. Un video obtenido y verificado por Associated Press mostró humo elevándose desde la ciudad. Araghchi señaló que Israel atacó una refinería de petróleo cerca de Teherán y otra en una provincia del Golfo Pérsico. Las agencias de noticias semioficiales iraníes informaron que un ataque con drones israelí causó una "fuerte explosión" en una planta de procesamiento de gas natural iraní en el campo de gas natural de South Pars. Los Activistas de Derechos Humanos dijeron que su conteo mostró al menos 197 civiles y 90 miembros del ejército muertos en todo Irán. El grupo verifica informes locales contra una red de fuentes locales. En una señal de que Irán espera que los ataques israelíes continúen, la televisión estatal informó que las estaciones de metro y las mezquitas estarían disponibles como refugios antiaéreos a partir del domingo por la noche. En Israel, al menos seis personas, incluidos un niño de 10 años y otro de 9, murieron cuando un misil impactó en un edificio de apartamentos en Bat Yam, cerca de Tel Aviv. Daniel Hadad, un comandante de policía local, dijo que 180 personas resultaron heridas y siete estaban desaparecidas. Otras cuatro personas, incluido un joven de 13 años, murieron y 24 resultaron heridas cuando un misil impactó en un edificio en la ciudad árabe de Tamra, en el norte de Israel. Un ataque en la ciudad central de Rehovot hirió a 42. El Instituto Weizmann de Ciencias, un importante centro de investigación en Rehovot, informó de "varios impactos en edificios del campus". Dijo que nadie resultó herido. Una refinería de petróleo fue dañada en la ciudad israelí de Haifa, según la empresa que la opera, que dijo que nadie resultó herido. Los líderes mundiales hicieron llamados urgentes para desescalar. El ataque a los sitios nucleares estableció un "precedente peligroso", dijo el sábado el ministro de Relaciones Exteriores de China. La región ya está en tensión mientras Israel busca aniquilar a Hamas, un aliado iraní, en la Franja de Gaza, donde la guerra aún continúa después del ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha desestimado tales llamados, diciendo que los ataques de Israel hasta ahora son "nada comparado con lo que sentirán bajo el dominio de nuestras fuerzas en los próximos días". En una entrevista con Fox News el domingo, indicó que un cambio de régimen en Irán "podría ciertamente ser el resultado" del conflicto, y anunció que Israel había matado al jefe de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. También afirmó, sin dar pruebas, que la inteligencia israelí indicaba que Irán tenía la intención de dar armas nucleares a los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, dijo a CNN que el objetivo "no es un cambio de régimen", añadiendo que "eso lo decidirá el pueblo iraní". Irán siempre ha dicho que su programa nuclear es pacífico y Estados Unidos y otros han evaluado que no ha buscado un arma desde 2003. Pero Irán ha enriquecido cada vez mayores reservas de uranio a niveles cercanos a los de armas en los últimos años y se creía que tenía la capacidad de desarrollar múltiples armas en cuestión de meses si decidiera hacerlo. El organismo de control atómico de la ONU emitió una rara censura a Irán la semana pasada. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán el sábado calificó las conversaciones nucleares de "injustificables" después de los ataques de Israel. Un alto funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para discutir las delicadas conversaciones nucleares, dijo que Washington seguía comprometido con ellas y esperaba que los iraníes regresaran a la mesa. En una publicación en redes sociales, Trump advirtió a Irán que cualquier represalia dirigida contra él traería una respuesta " a niveles nunca vistos antes" . "Sin embargo, ¡podemos lograr fácilmente un acuerdo entre Irán e Israel y poner fin a este sangriento conflicto!", escribió. En Irán, las fotos satelitales analizadas por AP muestran daños extensos en la principal instalación de enriquecimiento nuclear de Irán en Natanz. Las imágenes tomadas el sábado por Planet Labs PBC muestran múltiples edificios dañados o destruidos. Las estructuras afectadas incluyen edificios identificados por expertos como proveedores de energía para la instalación. El jefe nuclear de la ONU, Rafael Grossi, dijo al Consejo de Seguridad que la sección sobre el suelo de la instalación de Natanz fue destruida. La principal instalación de centrifugado subterránea no parecía haber sido golpeada, pero la pérdida de energía podría haber dañado la infraestructura allí, indicó. Israel también atacó una instalación de investigación nuclear en Isfahan. El Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que cuatro "edificios críticos" fueron dañados, incluida la instalación de conversión de uranio de Isfahan. Añadió que no había señales de aumento de radiación en Natanz o Isfahan. Un funcionario militar israelí, que habló bajo condición de anonimato el domingo de acuerdo con los procedimientos oficiales, dijo que tomaría "muchos meses, tal vez más" restaurar los dos sitios. Melzer reportó desde Nahariya, Israel y Goldenberg desde Tel Aviv, Israel. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Nasser Karimi y Amir Vahdat en Teherán, Irán; Sam Mednick y Melanie Lidman en Tel Aviv, Israel y Julia Frankel en Jerusalén. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.