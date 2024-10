Nueva propuesta pretende eliminar el trabajo forzado en las prisiones de California

If passed into law, Prop. 6 would amend California's constitution to prohibit the state from punishing inmates with involuntary work.

LYNWOOD, Calif. (KABC) -- Una nueva propuesta en la boleta electoral de noviembre pretende acabar con el trabajo forzado en las prisiones de California.

Si se aprueba como ley, la Proposición 6 modificaría la Constitución de California para prohibir al Estado castigar a los reclusos con trabajos involuntarios y disciplinar a quienes se nieguen a trabajar, algo que los partidarios de la proposición califican de forma de esclavitud.

Ese grupo se reunió el martes por la mañana frente al Centro de Detención Regional Century, en Lynwood, para lanzar su campaña.

"Explotan nuestra mano de obra por 8 centavos, 10 centavos, 12 centavos, 50 centavos la hora y volvemos a nuestras comunidades sin nada", dijo Susan Burton, fundadora de New Way of Life. "Si no trabajamos, nos castigan. Si trabajamos, nos explotan".

La proposición pide que las prisiones estatales establezcan programas de asignación de trabajo voluntario que restarían tiempo de las condenas en forma de créditos y que el condado o la ciudad establezcan una escala salarial para los reclusos en las cárceles locales.

Chasety Reynolds dijo que fue encarcelada y obligada a trabajar en la cocina por 8 centavos la hora y por eso, se perdió de los programas de rehabilitación.

"Voy a votar por la proposición 6 porque significa mucho para la gente que todavía está allí para rehabilitarse, para obtener la habilidad que necesitan para salir y ser ciudadanos productivos", dijo Reynolds, quien también es miembro de All of Us or None.

"Tenemos clases que queremos tomar para rehabilitarnos...que podrían ayudarnos, recursos que podríamos obtener en prisión...pero no podemos tomarlos porque tenemos que trabajar", dijo Kimberly Dunne, coorganizadora nacional del Movimiento de Personas y Familias Ex Convictas Encarceladas. "Tenemos que esperar".

Según CalMatters, de los aproximadamente 90,000 reclusos del estado, el sistema penitenciario estatal emplea a casi 40,000 con diversos trabajos y la mayoría gana menos de 74 centavos la hora.

Lo que no está claro es si el Estado estaría obligado a pagar el salario mínimo a los reclusos. Esto podría costar unos $1.5 billones de dólares anuales, según una medida similar que no se aprobó en 2022.

"No estamos a cargo del presupuesto, así que no podemos hablar de eso", dijo Stanley Thermidor, estratega de política y defensa de A New Way of Life, cuando se le preguntó sobre los costos potenciales. "De lo que sí podemos hablar es de que vamos a votar sí a la Proposición 6 para acabar con la esclavitud".

Hasta ahora, no hay campañas organizadas contra la Proposición 6.