Prisiones federales deben seguir ofreciendo terapia hormonal a reclusos transgénero, dice juez

By MICHAEL KUNZELMAN Wednesday, June 4, 2025 12:34AM











La prisión federal en Terre Haute, Indiana, el 17 de julio del 2020. AP foto/Michael Conroy

La Oficina Federal de Prisiones debe continuar proporcionando terapia hormonal y acomodaciones sociales a cientos de reclusos transgénero pese a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que provocó una interrupción en el tratamiento médico, dictaminó el martes un juez federal. El juez Royce Lamberth indicó su fallo que una ley federal prohíbe a los funcionarios de prisiones privar arbitrariamente a los reclusos de medicamentos y otras acomodaciones de estilo de vida que el propio personal médico de la oficina ha considerado apropiadas. El juez señaló que los reclusos transgénero que demandaron para bloquear la orden ejecutiva de Trump están tratando de reducir la angustia personal causada por su disforia de género, el malestar que una persona siente porque su género asignado y su identidad de género no coinciden. "A la luz de los motivos en gran medida personales de los demandantes para someterse a cuidados de afirmación de género, ni la Oficina de Prisiones ni la Orden Ejecutiva proporcionan una explicación seria de por qué las modalidades de tratamiento cubiertas por la Orden Ejecutiva o los memorandos de implementación deben manejarse de manera diferente a cualquier otra intervención de salud mental", escribió el juez. La Oficina de Prisiones está proporcionando terapia hormonal a más de 600 reclusos diagnosticados con disforia de género. La oficina no disputa que la disforia de género puede causar efectos secundarios severos, incluyendo depresión, ansiedad y pensamientos suicidas, señaló el juez. La orden ejecutiva del presidente republicano requería que la oficina revisara sus políticas de atención médica para que los fondos federales no se gastaran "con el propósito de conformar la apariencia de un recluso al del sexo opuesto". El fallo de Lamberth no se limita a los demandantes nombrados en el litigio. Aceptó certificar una clase de demandantes que consiste en cualquier persona que esté o estará encarcelada en prisiones federales. La orden de Trump también instruía a la Oficina de Prisiones a asegurar que "los hombres no sean detenidos en prisiones de mujeres". Sin embargo, en febrero, Lamberth le prohibió temporalmente a los funcionarios de prisiones transferir a tres mujeres transgénero encarceladas a instalaciones para hombres y de terminar su acceso a la terapia hormonal. Los demandantes están representados por abogados del Centro de Derecho Transgénero y la Unión Americana de Libertades Civiles. Lamberth fue nominado para el tribunal por el presidente Ronald Reagan, un republicano, en 1987.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



