Propuestas de California: resultados electorales para las propuestas de ley de 2024

Los californianos votaron sobre 10 propuestas en las elecciones de 2024, que abarcan temas que van desde el salario mínimo y la igualdad matrimonial hasta el aumento de las sanciones por algunos delitos relacionados con el robo y las drogas.

Hemos creado una guía sobre las propuestas de 2024 en California y estamos haciendo un seguimiento de los resultados electorales a medida que estén disponibles.

Resultados de las elecciones de California 2024

Propuesta 2: Autoriza bonos para instalaciones de escuelas públicas y colegios comunitarios

Propuesta 3: Derecho constitucional al matrimonio -- APROBADO

Propuesta 4: Autoriza bonos para agua potable, prevención de incendios forestales y protección de comunidades y tierras naturales de los riesgos climáticos

Propuesta 5: Permite bonos locales para viviendas asequibles e infraestructura pública con el 55% de aprobación de los votantes

Propuesta 6: Elimina la disposición constitucional que permite la servidumbre involuntaria para personas encarceladas

Propuesta 32: Aumenta el salario mínimo

Propuesta 33: Amplía la autoridad de los gobiernos locales para promulgar el control de alquileres en propiedades residenciales -- REPROBADO

Propuesta 34: Restringe el gasto de los ingresos de medicamentos recetados por parte de ciertos proveedores de atención médica

Propuesta 35: Proporciona fondos permanentes para los servicios de atención médica de Medi-Cal -- APROBADO

Propuesta 36: Permite cargos por delitos graves y aumenta las sentencias para ciertos delitos de drogas y robo - APROBADO

Deslice hacia abajo para leer sobre cada propuesta electoral.

Propuesta 2: Autoriza bonos para instalaciones de escuelas públicas y colegios comunitarios

Resumen: Autoriza $10 billones en bonos de obligación general para la reparación, actualización y construcción de instalaciones en escuelas públicas K-12 (incluyendo escuelas charter), colegios comunitarios y programas de educación técnica profesional, incluyendo la mejora de las condiciones de salud y seguridad y mejoras en las aulas. Exige auditorías anuales.

Argumentos a favor: Muchas escuelas y colegios comunitarios están anticuados y necesitan reparaciones y mejoras básicas de salud y seguridad para preparar a los estudiantes para la universidad y las carreras y para retener y atraer a maestros de calidad. La Proposición 2 satisface esas necesidades y exige una estricta rendición de cuentas de los contribuyentes para que los fondos se gasten según lo prometido con control local.

Argumento en contra: La Propuesta 2 aumentará nuestras obligaciones de bonos en $10 billones, que costarán a los contribuyentes unos $18 billones cuando se paguen con intereses. Un bono funciona como una tarjeta de crédito del gobierno: ¡pagar esa tarjeta de crédito requiere que el gobierno gaste más de sus impuestos! Vota NO a la Propuesta 2.

Partidarios: Asociación de Profesores de California; Organización de Enfermeras Escolares de California; Liga de Colegios Comunitarios de California

Oponentes: Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis

Propuesta 3 PASA: Derecho constitucional al matrimonio

Resumen: Enmienda la Constitución de California para reconocer el derecho fundamental al matrimonio, independientemente del sexo o la raza. Elimina el lenguaje de la Constitución de California que establece que el matrimonio es sólo entre un hombre y una mujer.

Argumentos a favor: La Propuesta 3 protege la libertad de los californianos para contraer matrimonio, independientemente de su raza o sexo. La Propuesta 3 elimina el lenguaje discriminatorio de la Constitución de California que establece que el matrimonio es sólo entre un hombre y una mujer. La Propuesta 3 refuerza el compromiso de California con los derechos civiles y protege la libertad personal. ¡Vota SÍ! YesonProp3CA.com

Argumento en contra: La Propuesta 3 elimina todas las normas para el matrimonio, abriendo la puerta a los matrimonios infantiles, el incesto y la poligamia. Cambia la constitución de California a pesar de que el matrimonio entre personas del mismo sexo ya es legal. Al hacer que las madres y los padres sean opcionales, pone a los niños en peligro. Esta medida descuidada perjudica a las familias y a la sociedad. Vote No a la Propuesta 3.

Partidarios: Sierra Pacifc Synod of The Evangelical Lutheran Church in America; Dolores Huerta Foundation; Equality California

Oponentes: Jonathan Keller, Consejo de la Familia de California; Rev. Tanner DiBella

Propuesta 4: Autoriza bonos para agua potable, prevención de incendios forestales y protección de comunidades y tierras naturales contra riesgos climáticos.

Resumen: Autoriza $10 billones en bonos de obligación general para agua, prevención de incendios forestales y protección de comunidades y tierras. Requiere auditorías anuales.

Argumentos a favor: Sí a la 4 para agua potable, prevención de incendios forestales, aire limpio y protección de los recursos naturales. Los bomberos de California, los grupos conservacionistas y los defensores del agua limpia instan al SÍ. Rendición de cuentas, fiscalmente responsable, con auditorías independientes, transparencia estricta. Un enfoque proactivo ahorra dinero y previene los peores efectos de los devastadores incendios forestales, el humo, las sequías y la contaminación.

Argumento en contra: Los bonos son la forma más cara de financiar el gasto público. El agua y la mitigación de incendios forestales son necesidades, no lujos. Deberían presupuestarse, no financiarse con bonos. La mala gestión condujo a esta crisis. Este bono de $10 billones les costarán a los contribuyentes casi $2 para reembolsar por cada dólar gastado. Vote NO a la Propuesta 4.

Partidarios: Clean Water Action; CALFIRE Firefghters; National Wildlife Federation; The Nature Conservancy

Oponentes: Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis

Propuesta 5: Permite bonos locales para vivienda asequible e infraestructura pública con 55% de aprobación de los votantes

Resumen: Permite la aprobación de bonos locales de infraestructura y vivienda para californianos de ingresos bajos y medios con el 55% de los votos. Requisitos de rendición de cuentas.

Argumentos a favor: La Propuesta 5 desplaza las prioridades de gasto local del gobierno estatal, dando a los votantes y contribuyentes locales la opción y las herramientas para abordar los desafíos que enfrentan sus comunidades. Ya sea la asequibilidad de la vivienda, calles más seguras, más estaciones de bomberos u otros proyectos impulsados por la comunidad, la Propuesta 5 faculta a los votantes locales para resolver problemas locales. Vote SÍ.

Argumento en contra: La Propuesta 5 cambia la constitución para que sea más fácil aumentar la deuda de bonos, lo que lleva a impuestos a la propiedad más altos. La Propuesta 5 traslada la carga financiera del estado a las comunidades locales, aumentando los costos para los propietarios, inquilinos y consumidores. Los políticos escribieron lagunas en la Propuesta 5 para que "infraestructura" pueda significar casi cualquier cosa.

Partidarios: Bomberos Profesionales de California; Liga de Mujeres Votantes de California; Habitat for Humanity California.

Oponentes: Asociación de Contribuyentes de California; Cámaras de Comercio Hispanas de California; Alianza de Mujeres Veteranas.

Propuesta 6: Elimina la disposición constitucional que permite la servidumbre involuntaria para personas encarceladas

Resumen: Enmienda la Constitución de California para eliminar la disposición actual que permite a las cárceles y prisiones imponer servidumbre involuntaria para castigar delitos (es decir, obligar a las personas encarceladas a trabajar).

Argumentos a favor: La Propuesta 6 pone fin a la esclavitud en California y defiende los derechos humanos y la dignidad de todos. Sustituye la servidumbre involuntaria carcelaria por programas de trabajo voluntario, cuenta con apoyo bipartidista y se alinea con los esfuerzos nacionales para reformar la 13 Enmienda. Dará prioridad a la rehabilitación, reducirá la reincidencia y mejorará la seguridad pública, con el consiguiente ahorro para los contribuyentes.

Argumento en contra: No se presentó ningún argumento en contra de la Propuesta 6.

Partidarios: Asambleísta Lori Wilson

Oponentes: No se presentó ninguno

Propuesta 32: Aumenta el salario mínimo

Resumen: Aumenta el salario mínimo de la siguiente manera: Para empleadores con 26 o más empleados, a $17 inmediatamente, $18 el 1 de enero de 2025. Para empleadores con 25 o menos empleados, a $17 el 1 de enero de 2025, $18 el 1 de enero de 2026.

Argumentos a favor: El SÍ a la Proposición 32 eleva el salario mínimo a $18 para que más TRABAJADORES DE SERVICIOS, ESENCIALES Y OTROS, y MADRES SOLTERAS puedan costear el COSTO DE VIDA del estado. LOS MARGENES DE GANANCIAS DE LAS EMPRESAS AUMENTARON 100% desde el 2000 porque LAS EMPRESAS AUMENTARON LOS PRECIOS DE LOS BIENES. SÍ a la Propuesta. 32 para que los trabajadores puedan cubrir sus necesidades básicas.

Argumento en contra: La Propuesta 32 fue escrita por un multimillonario solo, y escribió una medida horriblemente defectuosa. La Prop. 32 aumenta el costo de vida, elimina empleos, empeora los déficits presupuestarios de nuestros gobiernos estatal y locales, y hace que las complejas leyes de salario mínimo de California sean aún más difíciles de entender para las empresas y los trabajadores. ¡No a la 32!

Partidarios: Ninguno presentado

Oponentes: Cámara de Comercio de California; Asociación de Restaurantes de California; Asociación de Abarroteros de California

Propuesta 33: Amplía la autoridad de los gobiernos locales para promulgar el control de alquileres en propiedades residenciales.

Resumen: Deroga la Ley de Vivienda de Alquiler Costa-Hawkins de 1995, que actualmente prohíbe las ordenanzas locales que limitan las tarifas iniciales de alquiler residencial para nuevos inquilinos o los aumentos de alquiler para los inquilinos existentes en ciertas propiedades residenciales.

Argumentos a favor: El alquiler es demasiado alto. Un millón de personas han abandonado California. El control de alquileres en Estados Unidos ha funcionado para mantener a la gente en sus casas desde 1919. Los 17 millones de inquilinos de California necesitan un alivio. Los propietarios y contribuyentes se benefician de comunidades estables. El sueño de California está muriendo. Tú puedes ayudar a salvarlo.

Argumento en contra: No te dejes engañar por el último plan de los propietarios corporativos contra la vivienda. Los votantes de California ya han rechazado esta propuesta radical en dos ocasiones, porque congelaría la construcción de nuevas viviendas y podría revertir de hecho docenas de nuevas leyes estatales de vivienda. Vote No a la 33 para proteger las nuevas viviendas asequibles y a los propietarios de California.

Partidarios: CA Nurses Assoc.; CA Alliance for Retired Americans; Mental Health Advocacy; Coalition for Economic Survival; TenantsTogether

Oponentes: California Council for Afordable Housing; Women Veterans Alliance; Cámara de Comercio de California.

Propuesta 34: Restringe el gasto de los ingresos por medicamentos recetados por parte de ciertos proveedores de atención médica.

Resumen: Requiere que ciertos proveedores gasten el 98% de los ingresos del programa federal de descuento de medicamentos recetados en la atención directa al paciente. Autoriza la negociación estatal de los precios de los medicamentos de Medi-Cal.

Argumentos a favor: La Propuesta 34 protegerá a los pacientes y asegurará que los dólares de la atención médica pública vayan realmente a los pacientes que los necesitan. La Propuesta 34 cerrará un vacío legal que permite a las corporaciones gastar este dinero en cosas como la compra de derechos de nombramiento de estadios y salarios multimillonarios de directores ejecutivos. Proteja a los pacientes ahora. Vote Sí a la Propuesta 34.

Argumento en contra: Propuesta 34-La Iniciativa de la Venganza. A la Asociación de Apartamentos de California, que representa a propietarios corporativos multimillonarios, no le importan los pacientes. Su único propósito es silenciar a AIDS Healthcare Foundation, el patrocinador de la iniciativa de control de alquileres. La 34 convierte la votación en un arma, es una amenaza para la democracia y abre la puerta a ataques contra cualquier organización sin fines de lucro.

Partidarios: The ALS Association; California Chronic Care Coalition; Latino Heritage Los Angeles

Oponentes: National Org. for Women; Consumer Watchdog; Coalition for Economic Survival; AIDS Healthcare Foundation; Dolores Huerta

Propuesta 35: Proporciona financiamiento permanente para los servicios de atención médica de Medi-Cal

Resumen: Hace permanente el impuesto existente sobre los planes de seguro de atención médica administrada, que, si es aprobado por el gobierno federal, proporciona ingresos para pagar los servicios de atención médica de Medi-Cal.

Argumentos a favor: Sí a la 35 aborda nuestra urgente crisis de atención médica asegurando fondos dedicados -sin aumentar los impuestos- para proteger el acceso a la atención primaria y especializada, clínicas comunitarias, hospitales, salas de emergencia, planificación familiar y proveedores de salud mental. La Propuesta 35 impide que el estado redirija fondos para fines no relacionados con la atención médica. Apoyada por Planned Parenthood, pediatras, la Asociación Médica de California. www.VoteYes35.com

Argumentos en contra: No se presentó ningún argumento en contra de la Propuesta 35.

A favor: Planned Parenthood Afliates of CA; Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos; Academia Americana de Pediatría.

Oponentes: No se presentó ninguno

Propuesta 36 PASA: Permite cargos de felonía y aumenta las sentencias por ciertos delitos de drogas y robo

Resumen: Permite cargos de felonía por posesión de ciertas drogas y por robos menores a $950, si el acusado tiene dos condenas previas por drogas o robo.

Argumento a favor: La Propuesta 36 hace que las comunidades de California sean más seguras al abordar el robo y el tráfico de drogas desenfrenados. Endurece las penas para los traficantes de fentanilo y drogas y los "robos y hurtos", al tiempo que responsabiliza a los reincidentes. Se centra en los ladrones en serie y fomenta el tratamiento de los adictos a las drogas, utilizando un enfoque equilibrado para solucionar las lagunas de las leyes actuales.

Argumentos en contra: No se deje engañar. La Propuesta 36 provocará más delincuencia, no menos. Reaviva la fracasada guerra contra las drogas, convierte la simple posesión de drogas en un delito grave y derrocha miles de millones en prisiones, al tiempo que recorta fondos cruciales para las víctimas, la prevención del delito, el tratamiento y la rehabilitación. Esto da prioridad a las prisiones y destruye el tratamiento. Vota No.

Partidarios: Víctimas del Crimen Unidas de California; Asociación de Fiscales de Distrito de California; Asociación de Empresas Familiares de California

Oponentes: Diana Becton, Fiscal de Distrito del Condado de Contra Costa; Sobrevivientes del Crimen por la Seguridad y la Justicia