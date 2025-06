Qué saber sobre la guerra entre Israel e Irán y la intervención de EEUU

Un edificio dañado tras un ataque con misiles lanzado desde Irán en Tel Aviv, Israel, el domingo 22 de junio de 2025. (AP Foto/Bernat Armangue) kabc

El presidente Donald Trump y otros altos funcionarios estadounidenses están instando a Irán a renunciar a la represalia y participar en conversaciones directas tras el ataque de Estados Unidos a tres instalaciones nucleares clave de Irán. La República Islámica respondió al bombardeo nocturno lanzando una andanada de misiles contra Israel, pero hasta ahora no ha tomado medidas contra otros aliados de Estados Unidos o intereses estadounidenses en el Oriente Medio. El ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araghchi, rechazó el llamado a la diplomacia, diciendo que Estados Unidos había cruzado "una línea roja muy grande" y manteniendo que su país tenía el derecho de defenderse. Los ataques de Estados Unidos se produjeron después de una semana de conflicto abierto entre Israel e Irán, desencadenado por la repentina andanada de ataques de Israel contra la estructura nuclear y militar de Irán. Los ataques israelíes comenzaron el 13 de junio. Al apuntar a sitios militares y nucleares iraníes, mataron a varios altos funcionarios militares y científicos nucleares. Irán respondió disparando cientos de misiles y drones contra Israel, algunos de los cuales penetraron el aclamado sistema de defensa aérea de múltiples capas del país. La guerra hasta ahora ha matado a cientos de personas y herido a más de 1.000 en Irán y ha matado a dos docenas y herido a cientos en Israel. Irán insiste en que su programa nuclear es sólo para fines pacíficos. Pero Israel lo ve como una amenaza existencial y ha dicho que su campaña militar es necesaria para evitar que Irán construya un arma atómica. Aunque las agencias de inteligencia de Estados Unidos han evaluado que Teherán no está persiguiendo activamente una bomba, Trump y los líderes israelíes han argumentado que podría ensamblar rápidamente un arma nuclear, convirtiéndola en una amenaza inminente. La región ha estado en tensión durante los últimos dos años al tiempo que Israel busca aniquilar al grupo miliciano Hamás, un aliado iraní, en la Franja de Gaza, donde la guerra aún se libra después del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. Esto es lo que se debe saber sobre el conflicto entre Israel e Irán, y la intervención de Estados Unidos: Estados Unidos bombardea Irán Trump anunció los "masivos ataques de precisión" nocturnos en los sitios nucleares de Fordo, Isfahán y Natanz en Irán en un discurso televisado a la nación desde la Casa Blanca. Describiéndolos como "un éxito militar espectacular", dijo que habían "completamente y totalmente obliterado" los sitios nucleares. Irán, dijo, ahora tendría que hacer la paz. El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, dijo durante una conferencia de prensa en Washington el domingo que, aunque "la evaluación final de los daños de batalla tomará algún tiempo", las evaluaciones iniciales indicaron que las tres instalaciones nucleares habían sido gravemente dañadas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que los ataques no estaban dirigidos a derrocar al gobierno iraní. "Esta misión no fue y no ha sido sobre un cambio de régimen", afirmó Hegseth durante la conferencia de prensa. La Organización de Energía Atómica de Irán confirmó los ataques, pero insistió en que su programa nuclear no será detenido. Irán y la agencia de vigilancia nuclear de la ONU señalaron que no había señales inmediatas de contaminación radiactiva en las tres ubicaciones tras los ataques. El sitio de enriquecimiento de combustible nuclear en Fordo está enterrado profundamente bajo una montaña, y el ataque contra él utilizó bombas antibúnkers diseñadas para penetrar el suelo antes de explotar, dijo un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para discutir operaciones militares. Únicamente Estados Unidos tiene la munición de 13.600 kilogramos (30.000 libras) y los bombarderos furtivos utilizados para entregarlas. Trump advirtió que habría ataques adicionales si Teherán tomaba represalias contra las fuerzas estadounidenses, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió la decisión de Trump de atacar. La respuesta de Irán Irán lanzó una andanada de misiles contra Israel durante la noche y hasta el domingo, con las autoridades israelíes informando que más de 80 personas resultaron heridas, la gran mayoría de ellas levemente. Cómo podría responder Teherán sigue siendo incierto, pero una respuesta iraní podría significar una ola de ataques contra las fuerzas estadounidenses en el Oriente Medio, un intento de cerrar un cuello de botella clave para los suministros mundiales de petróleo o una carrera para desarrollar un arma nuclear. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que sería un error que los iraníes atacaran bases estadounidenses en la región o los países que las albergan. "Si el régimen quiere paz, estamos listos para la paz. Si quieren hacer otra cosa, son increíblemente vulnerables. Ni siquiera pueden proteger su propio espacio aéreo", dijo Rubio en "Face the Nation" de CBS. Por su parte, el Departamento de Estado ha duplicado el número de vuelos de evacuación de emergencia que está proporcionando para ciudadanos estadounidenses que desean salir de Israel, ordenó la salida del personal no esencial de la Embajada de Estados Unidos en Líbano y está intensificando las advertencias de viaje en todo el Oriente Medio ante la preocupación por posibles ataques de represalia. "Una escalada peligrosa" El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que estaba "gravemente alarmado" por el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos, y calificó los ataques como una "escalada peligrosa". Los líderes mundiales emitieron llamados a la diplomacia y el Consejo de Seguridad de la ONU programó una reunión el domingo a petición de Irán. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo que no se debe permitir que Irán desarrolle un arma nuclear, pero instó a la moderación. Kallas presidirá una reunión de los ministros de exteriores del bloque de 27 naciones en Bruselas el lunes, con la guerra entre Israel e Irán como tema principal en la agenda. Los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen, que habían amenazado con reanudar los ataques a buques estadounidenses en el Mar Rojo si el gobierno de Trump se unía a la campaña militar de Israel, llamaron a otras naciones musulmanas a formar "un frente contra la arrogancia sionista-estadounidense". ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

