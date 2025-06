Selección Mexicana, sin recibimiento de afición en Los Angeles

LOS ÁNGELES -- Javier Aguirre fue el primero en bajar del autobús que los llevó a su hotel en Los Ángeles, California. El 'Vasco' volteó de un lado a otro y no vió a un solo aficionado esperándolos, siguió su camino, con sorpresa, el mismo gesto hizo su batallón: Johan Vásquez, Memo Ochoa, Raúl Jiménez, Santi Giménez, acostumbrados a la muchedumbre, abandonados en el previo de la Copa Oro.

Los Ángeles, California, es la ciudad con más mexicanos en los Estados Unidos, ninguno de ellos se presentó en el hotel de la Selección Mexicana, hospedada en el área de Long Beach, lejos del bullicio y en espera de debutar el próximo sábado en la Copa Oro, contra República Dominicana.

México se alejó del centro de Los Ángeles, para evitar cualquier problema con la seguridad, y decidió quedarse en el área de Long Beach, ese movimiento es uno de los factores que propició que ninguno de los aficionados al equipo del 'Vasco' Aguirre se parara afuera del hotel de concentración.

Sobre el tema de las redadas, el timonel azteca, Javier Aguirre, no emitió alguna postura en la conferencia de prensa previa al juego ante Turquía en Chapel Hill.

"No puedo expresarme porque es un tema deportivo y no tengo elementos, me hace falta información. Lo que veo en televisión como tú", expresó el 'Vasco' en la conferencia de prensa.

"Da la sensación que no quiero o lo evado, pero no tengo información. Si tuviera información hablaría sin problema. Soy apolítico. No tengo información y puedo confundir a la gente. Es que no soy portavoz de los mexicanos, soy entrenador de la selección. Les digo que ojalá seamos dignos representantes de su país en cualquier situación y cualquier parte del mundo. Mi labor es presentar un equipo mexicano que haga lo mejor posible y se sientan identificados. Nuestra profesión es una más", dijo Aguirre.

La Selección Mexicana, previo a la Copa Oro, tuvo dos partidos para mostrar lo que presentará en el torneo de la Concacaf. Primero jugó contra Suiza, partido del que salió vapuleado por un 4-2 en contra y después tuvo destellos contra Turquía, que le ayudaron a ganar el partido por 1-0.

En California, México se estrenará en la Copa Oro, ante República Dominicana, en juego que se celebrará en el SoFi Stadium. La venta de boletos es baja hasta ahora, así como la falta de aficionados a las afueras del hotel de la Selección Mexicana, un equipo que busca su mejor versión rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Por ahora, la Selección Mexicana de Javier Aguirre llega en solitario a Los Ángeles, California, para el inicio de la aventura de la Copa Oro 2025.