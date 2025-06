César Montes anota 2 goles en 6 minutos y México vence 2-0 a Surinam en la Copa Oro

César Montes, de la selección de México, festeja su segundo tanto ante Surinam en un partido e la Copa Oro, disputado el miércoles 18 de junio de 2025, en Arlington, Texas. AP Foto/Julio Cortez

ARLINGTON, Texas, EE.UU. -- El defensor César Montes anotó dos veces en un lapso de seis minutos del segundo tiempo y el campeón defensor México se sobrepuso a algunas dificultades iniciales para doblegar el miércoles 2-0 a Surinam, con lo que aseguró un pasaje para la siguiente fase de la Copa Oro. Montes abrió el marcador con un cabezazo a los 57 minutos y añadió otro gol a los 63 por los mexicanos, que habían superado 3-2 a la República Dominicana en el partido inaugural del torneo. Los dos tantos de Montes se derivaron de tiros de esquina. "Sabíamos que era un grupo difícil y así ha sido, parece que las dos victorias lo cubren, pero no ha sido fácil", comentó el técnico mexicano Javier Aguirre. "Sabe bien porque hemos trabajado los partidos, nos ha costado mucho, pero el balón detenido nos ha sacado a flote". Con tres goles en el certamen, Montes, defensor de 28 años que juega para el Lokomotiv de Moscú, comparte actualmente la cima de la tabla de goleadores con el costarricense Manfred Ugalde. "Contento y emocionado por los goles, siempre que se pueda sumar es bueno, pero la prioridad es defender la portería a cero", comentó el central. "No me lo imaginaba evidentemente, para eso están los delanteros, pero mientras pueda ayudar al equipo de esa manera lo haré. Los rivales son difíciles de abrir pero con la pelota parada se puede". Montes había anotado sólo una vez en sus 53 partidos anteriores con la selección nacional antes de la Copa Oro, en un partido amistoso contra Panamá, realizado en junio de 2021. Con la victoria, México lidera el Grupo A con seis puntos y jugará contra Costa Rica el próximo domingo en Las Vegas con el objetivo de asegurar el primer lugar de la llave. Los mexicanos lideran el grupo por diferencia de goles y asegurarán el primer puesto con un empate. En el duelo dominical, chocarán contra un viejo conocido, Miguel Herrera, quien dirigió al Tri en el Mundial de Brasil 2014. "Va a ser un partido complicado, queremos quedar en primer lugar, el equipo de Miguel ha hecho buen trabajo, va a ser un partido a morir", advirtió el atacante mexicano Alexis Vega. Los costarricenses derrotaron a la República Dominicana 2-1 en la jornada para su segunda victoria en la Copa Oro y también se clasificaron a la ronda siguiente. Surinam y los dominicanos están eliminados. Surinam ha perdido los cuatro partidos oficiales jugados contra México e intentará cerrar el torneo con una victoria el domingo, cuando juegue contra la debutante República Dominicana. ___

