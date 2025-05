Taylor Swift recupera el control de su música y compra sus primeros 6 álbumes

By MARIA SHERMAN Friday, May 30, 2025 4:50PM











ARCHIVO - Taylor Swift durante un concierto en el Estadio Wembley como parte de la gira The Eras Tour, el 21 de junio de 2024, en Londres. (Foto por Scott A Garfitt/Invision/AP) kabc

NUEVA YORK -- Taylor Swift ha recuperado el control total sobre toda su obra. En una extensa nota publicada en su sitio web oficial el viernes, Swift anunció: "Toda la música que he hecho ahora me pertenece". Según la nota, la estrella pop ha comprado su catálogo de grabaciones -originalmente lanzado a través de Big Machine Records- a su propietario más reciente, la firma de capital privado Shamrock Capital. No reveló la cantidad. "Estamos encantados con este resultado y muy felices por Taylor", señaló Shamrock Capital en un comunicado. En los últimos años, Swift ha estado volviendo a grabar y lanzar sus primeros seis álbumes en un intento por recuperar el control de su música. La serie fue iniciada por la compra y venta de sus primeros álbumes por parte del gerente musical Scooter Braun y representa el esfuerzo de Swift por controlar sus propias canciones y cómo se utilizan. Los lanzamientos anteriores de "Taylor's Version" (Versión de Taylor) han sido más que simples regrabaciones convencionales, llegando con nueva música "desde la bóveda", huevos de Pascua y elementos visuales que profundizan la comprensión de su obra. Entre las regrabaciones, ha lanzado nueva música, incluyendo el álbum "The Tortured Poets Department" del año pasado, anunciado durante los Grammys de 2024 y lanzado durante su gira récord. Hasta ahora, Swift ha vuelto a grabar cuatro álbumes. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.