Propuesta 28: Programas de arte y música para cada escuela pública en California

ABC7 se ha comprometido a analizar más a fondo algunas de las propuestas de California sobre las que se le pedirá que vote en noviembre.

Hay una propuesta de California en la boleta electoral de noviembre que podría afectar a sus hijos en la escuela.

Además de las ciencias, la historia y las matemáticas, se ha demostrado que la música y las artes ayudan a los estudiantes. Eso es lo que aquellos que apoyan la Propuesta 28 esperan que los votantes entiendan.

El ex superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Austin Beutner, renunció el año pasado después de tres años en el trabajo, pero los estudiantes todavía están en su mente, al igual que los programas de arte y música, que muchos expertos en educación dicen que ayudan a los estudiantes a convertirse en mejores estudiantes.

Pero este tipo de programas son raros en California. Beutner dice que solo una de cada cinco escuelas públicas en el estado tiene un programa de música y arte de tiempo completo. Él espera cambiar eso con la Propuesta 28, que dice que dedicará alrededor de mil millones de dólares para esos programas, y no le costará nada a los contribuyentes.

"No hay nuevos impuestos. Lo que estamos haciendo es tomar los ingresos existentes, el excedente existente, y proporcionarlos para ayudar a los niños. Las comunidades escolares decidirán cómo gastarlo", dijo Beutner. "Si tienen arte y quieren agregar música, fantástico. Si prefieren tener baile y teatro, eso también es bueno".

El éxito de la Propuesta 28 parece probable principalmente porque no existe una oposición organizada. Pero como toda propuesta, serán los votantes quienes decidan si todos los estudiantes de las escuelas públicas del estado, desde la escuela primaria hasta la secundaria, tienen acceso a maestros e instrumentos.

