Los Ángeles: PuppetMaster213 mantiene felices a los angelinos con 'El Triste'

LOS ANGELES (KABC) -- Cuando Caín Carias actúa, su público queda hipnotizado por los suaves movimientos y las emociones que transmite a sus títeres.

Actuando como PuppetMaster213, Carias creó un títere llamado "El Triste". Carias dice que el nombre representa lo opuesto a las emociones de su propia personalidad.

"Siempre estoy feliz, siempre estoy sonriendo y quería hacer algo a lo opuesto de eso, en este caso, la tristeza", dijo Carias.

Carias vino a los Estados Unidos desde Tijuana cuando tenía 13 años y dice que al principio la situación era difícil pero después pudo conseguir su primer trabajo en el famoso Bob Baker Marionette Theater.

"Me dejó alucinado tan pronto como entré allí", recordó Carias. "Porque fue alrededor de Halloween, tenían esqueletos que brillaban en la oscuridad, tenían a Drácula, Vampira. Fue algo increíble, así que realmente me llamó la atención".

Carias dice que Baker fue su maestro y que se enamoró del arte de los títeres. Ahora trata de honrar el pasado mientras trae un mensaje positivo para el futuro.

Baker murió en 2014 a los 90 años. Carias orgullosamente señala a un tatuaje en su mano con el nombre de Baker.

"Puse el nombre de Bob Baker aquí. Él es quien me enseñó todo lo que sé. Esto es en realidad un memorial para él y un recordatorio para mí de que voy a estar haciendo esto para siempre porque prácticamente me salvó la vida", dijo Carias. "Yo crecí en las calles aquí y no es la mejor reputación que tenemos por aquí, pero nos estamos dando una imagen diferente".

La organizadora de un evento donde Carias actuó recientemente dice que a través de los años PuppetMaster213 ha atraído a muchos seguidores por su trabajo con sus títeres y con "El Triste".

"Debido a que PuppetMaster está tan involucrado en la comunidad y hace presentaciones en diferentes ferias de salud y otros tipos de eventos comunitarios, mucha gente está realmente emocionada de interactuar con él", dijo Allegra Padilla. "Y (para) los jóvenes también es la oportunidad de verlo como un modelo a seguir".

La gente ahora quiere tomarse fotografías con él y sus títeres.

"Él es una inspiración", dijo Dwayne Wright, un fan de Carias. "Él está expresando emociones que muchos de nosotros tenemos mucho miedo de expresar. Él está expresando todo eso en ese escenario".

La novia de Carias dice que él es muy feliz en el escenario trayendo alegría a los demás.

"De hecho me gusta verlo actuar y hacer algo que ama", dijo Mayra Plascencia. "Él nunca se queja. Puede que se canse, pero es como si verlo feliz me hace feliz a mí también porque básicamente está viviendo un sueño".

Would you like to read this story in English? Click here