La FDA retira del mercado docenas de productos de frutas congeladas por posible Listeria

Los productos de frutas congeladas distribuidos a las tiendas Walmart, Whole Foods, Trader Joe's, Target, Aldi y AWG en más de 30 estados han sido retirados voluntariamente debido a una posible contaminación por Listeria monocytogenes.

La subsidiaria de SunOpta Inc., Sunrise Growers Inc., emitió el retiro voluntario de productos de frutas congeladas específicos vinculados a la piña proporcionados por un proveedor externo, anunció la compañía en cooperación con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos el miércoles.

En el aviso de retiro, SunOpta y la FDA aconsejaron a los consumidores a revisar sus congeladores en busca del producto retirado y no consumirlo, sino desechar el producto o devolverlo a la tienda para obtener un reembolso completo.

"Nuestro compromiso con la seguridad alimentaria sigue siendo nuestra máxima prioridad. Sunrise Growers ha puesto fin a todos los negocios futuros con el proveedor externo", dijo la compañía en un comunicado.

Haga clic aquí para obtener una lista completa de productos, códigos de lote, fechas de caducidad y otra información pertinente sobre productos retirados de la FDA.

Hubo una variedad de productos genéricos y de marca afectados por el retiro que se distribuyeron a los seis minoristas principales. Los productos enumerados a continuación, según la FDA, forman parte del retiro voluntario.

Walmart: Great Value Mixed Fruit, Great Value Dark Sweet Cherries y Great Value Mango Chunks vendidos en tiendas en AR, AZ, CA, CO, DC, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MN, MO, MT, ND, NE, NM, NV, OH, OK, OR, PA, SD, TX, UT, VA, WV y WY del 19 de enero de 2023 al 13 de junio de 2023.

Whole Foods: 365 Organic Tropical Fruit Medley, 365 Organic Pineapple Chunks, 365 Pineapple Chunks, 365 Organic Whole Strawberries, 365 Organic Slice Strawberries and Bananas y 365 Organic Blackberries distribuidos en tiendas seleccionadas en todo Estados Unidos desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 21 de junio de 2023.

Trader Joe's: Trader Joe's Organic Tropical Fruit Blend llevadas a centros de distribución seleccionados o tiendas en AK, AL, CT, CO, DE, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MO , NE, NH, NJ, NM, NY, OH, OK, PA, RI, TN, TX, VA, VT, WI y Washington DC del 28 de marzo de 2023 al 11 de abril de 2023.

Target: Good & Gather Organic Cherries and Berries Fruit Blend, Good & Gather Dark Sweet Whole Pitted Cherries, Good & Gather Mango Strawberry Blend, Good & Gather Mixed Fruit Blend, Good & Gather Mango Chunks, Good & Gather Blueberries, y Good & Gather Triple Berry Blend distribuidos a nivel nacional del 14 de octubre de 2022 al 22 de mayo de 2023

Aldi: Season's Choice Tropical Blend llevado a centros de distribución o tiendas seleccionados en AL, AR, CT, FL, GA, IA, KS, KY, MA, MD, MI, MO, MS, NC, NE, NH, NY, OH, OK, PA, RI, SC, TN, TX, VA, VT y WV del 11 de octubre de 2022 al 22 de mayo de 2023

AWG (Associated Wholesale Grocers): Best Choice Pitted Red Tart Cherries Unsweetened llevado a centros de distribución seleccionados o tiendas en KS, MO, NE y OK desde el 5 de abril de 2023 hasta el 4 de mayo de 2023. Hasta la fecha, no ha habido enfermedades asociadas con este programa voluntario. recordar.

"Todos los demás productos de Sunrise Growers que tienen diferentes códigos de lote o fechas de caducidad no se ven afectados por este retiro. Los clientes minoristas afectados han sido notificados de este retiro y se les ha indicado que eliminen cualquier producto retirado de los estantes e inventarios de las tiendas.

Riesgos para la salud de Listeria

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), la listeria puede causar una enfermedad grave "cuando la bacteria se propaga más allá del intestino a otras partes del cuerpo" después de que una persona consume alimentos contaminados.

Las personas con mayor riesgo incluyen a las personas embarazadas, las personas mayores de 65 años o cualquiera que tenga un sistema inmunológico debilitado, según los CDC.

"Si está embarazada, puede causar la pérdida del embarazo, un parto prematuro o una infección potencialmente mortal en su recién nacido", afirman los CDC en su sitio web. "Otras personas pueden infectarse con Listeria, pero rara vez se enferman gravemente".

Según los CDC, cualquier persona infectada con listeria puede experimentar "síntomas leves de intoxicación alimentaria", como diarrea o fiebre, y muchos se recuperan sin tratamiento con antibióticos.