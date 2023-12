Consejo Municipal de Los Ángeles aprueba propuesta de prohibir rodeos, pero con excepciones

This article can be read in English

LOS ÁNGELES (KABC) -- El Consejo Municipal de Los Ángeles pidió el martes la redacción de una ordenanza que prohíba los rodeos en los límites de la ciudad ante la preocupación de que estos eventos sean inherentemente crueles con los animales, pero el consejo también dijo que quiere establecer excepciones para ciertas actividades culturales y tradicionales.

Los miembros del Consejo votaron 14-0, con la concejal Nithya Raman ausente, a favor de una moción instruyendo al fiscal de la ciudad que modifique la ley de la ciudad para definir y prohibir "rodeos", así como "prácticas dañinas, técnicas y dispositivos o eventos relacionados con rodeos".

En otra votación 14-0, el consejo también aprobó una enmienda a la moción, por Blumenfield y Mónica Rodríguez. Con ella se pretende proteger eventos ecuestres culturales y tradicionales como la charrería, practicada principalmente por latinos y tradicional en comunidades ganaderas de México y el oeste de Estados Unidos, entre otras actividades.

"La enmienda de hoy cambia lo que se ve en el expediente del consejo. Lo que había antes era la prohibición de los instrumentos de tortura que causaban dolor a los animales", dijo Blumenfield antes de la votación.

"Pero desafortunadamente, eso confundió a algunas personas. Originalmente, pensé que ese era el camino a seguir. Porque era muy específico, pero la gente empezó a pensar, bueno, quizá se aplique a otra cosa y que potencialmente podría interpretarse de forma demasiado amplia. Pensaron que no podrían montar a caballo o participar en eventos de charrería o hacer doma o carreras de trail. Queríamos asegurarnos de que esas cosas no quedarán incluidas".

Rodríguez dijo que si la ciudad aprobara una prohibición general de los rodeos, podría afectar directamente a las comunidades de color.

"En realidad estoy muy agradecido de que esta ordenanza haya unificado a las comunidades de color que apoyan las prácticas de ganadería ecuestre", dijo Rodríguez antes de la votación. "Esta rica tradición cultural que ha unificado a todas nuestras comunidades porque es algo en lo que todos gravitamos es algo que realmente se celebra".

Fuera de la tribuna del Consejo, manifestantes de ambos lados expresaron su opinión.

Charros, vaqueros, escaramuzas y miembros del grupo Compton Cowboys se presentaron ante el ayuntamiento montados a caballo para manifestar al Consejo Municipal de Los Ángeles que no quieren que se prohíban los rodeos.

La concejal Mónica Rodríguez es una firme aliada de los que están en contra de la prohibición.

"Lo que tenemos hoy aquí es la oportunidad de volver al tablero para asegurarnos de que lo hacemos bien. Para proteger y celebrar estas ricas tradiciones culturales que tanto apreciamos", dijo Rodríguez.

Mientras Rodríguez y otros miembros del consejo aplaudían los cambios introducidos en la moción, Blumenfield aclaró que no se introducirán cambios importantes en el punto.

Dijo a sus colegas que la moción es una "instrucción" al fiscal de la ciudad para que redacte una ordenanza que prohíba actividades crueles específicas como "la monta de broncos a pelo, la monta de broncos en silla de montar, la monta de toros, la monta en carretera, etc.".

También dice que "vamos a definir los rodeos para no incluir eventos ecuestres y de charrería; eventos de rodeo de indios americanos o indígenas, etc.", siempre y cuando el evento no involucre las actividades "comprometedoras" que se ajustan a la definición de rodeo, añadió Blumenfield.

La ordenanza propuesta será sometida a continuación a la Comisión de Vecindarios y Enriquecimiento Comunitario del consejo, en la que tres miembros considerarán si el nuevo plan del fiscal de la ciudad hace "lo que les estamos diciendo que hagan", señaló el concejal.

Los que están a favor de la prohibición de los rodeos hablaron ante el consejo municipal urgiéndoles a que la aprueben.

"Quiero dejar claro que no hay nadie en esta tribuna que solicite que se prohíban los rodeos que tengan prejuicios contra ningún acto cultural o patrimonial. Se trata de crueldad hacia los animales", dijo Madeline Bernstein, de SPCALA.

La tribuna del Consejo estaba llena de grupos ecuestres que argumentaban que la ciudad está intentando actuar contra su modo de vida cultural en respecto a sus caballos y otros animales.

"Ahora tengo el caballo de mis sueños y lo cuido con todo lo que tengo. Y no me gustaría que estas tradiciones se perdieran. Soy una persona muy tradicional y me encantaría transmitir estas tradiciones a mis futuros hijos", dijo Ivan Burgarin.

La prohibición de los rodeos pondría fin a la actuación anual en Los Ángeles de la gira Professional Bull Riders (PBR), que celebra eventos en el Crypto.com Arena en febrero.

Los eventos de PBR se centran en la monta de toros y no incluyen otras actividades tradicionales de rodeo.

City News Service contribuyó a este informe.