Sears reabre la tienda de Burbank tras cierre en 2022

By

This article can be read in English

BURBANK, Calif. (KABC) -- Justo cuando parecía que las tiendas Sears se convertían en una cosa del pasado, un par de tiendas cerradas volvieron a abrir sus puertas.

Un letrero de "Bienvenidos de regreso" colgaba afuera de Sears en Burbank después de reabrir silenciosamente desde que cerró ese lugar en 2022. Otra tienda en Union Gap, Washington también reabrió.

La tienda en Burbank Town Center sigue ofreciendo aquello por lo que la marca Sears es más conocida: electrodomésticos, herramientas, ropa y colchones.

Sears no fue la única tienda minorista que cerró recientemente: Bed Bath and Beyond también cerró sus puertas.

Sears se declaró en bancarrota en 2018, pero ahora está dando la bienvenida a los compradores a la tienda en Burbank, con ofertas especiales y letreros que dicen "Nuevo concepto próximamente".

"Ahora parece un poco vacío, pero he notado algunas cosas para mis gatos, así que probablemente volveré", dijo Inna Ievtieieva, residente de Burbank.

ABC7 se puso en contacto con Sears para preguntarle por qué decidieron reabrir esta ubicación, pero no recibió respuesta.

Simeon Siegel, analista minorista de BMO Capital Markets, dijo que todavía era posible que una tienda con un fuerte reconocimiento de marca, como Sears, regresara, incluso en la era de Internet.

"Las grandes tiendas que ofrecen una gran variedad de productos, pero lo hacen de forma selectiva, reuniendo los productos que usted desea, están prosperando", dijo Siegel.

"Reconocer que una marca tiene valor, incluso si esa marca cerró, no es algo nuevo", añadió. "Viste a otra empresa comprar la propiedad intelectual de Bed Bath and Beyond inmediatamente después de su salida porque una marca es algo difícil de matar".

-----

CNN Newswire contribuyó a este informe.