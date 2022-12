Arrestan a sospechoso por esquema de 'sextorsión' que resultó en el suicidio de un joven de 17 años

SAN JOSE, Calif. -- El lunes se emitió una nueva alerta nacional de seguridad pública del FBI, y las agencias asociadas, advirtiendo que miles de niños y adolescentes están siendo objeto de casos de "sextorsión" financiera.

Las autoridades dijeron que al menos 3,000 menores, en su mayoría niños, han sido víctimas en lo que va del año. Dijeron que los depredadores usan las redes sociales para comunicarse con los niños de entre 14 y 17 años y, a veces, más jóvenes.

Las víctimas son engañadas para que proporcionen fotos explícitas y los depredadores luego exigen dinero y amenazan con entregar las imágenes a sus familiares y amigos.

Según el Departamento de Justicia, al menos una docena de víctimas se han suicidado como resultado de estos crímenes.

La policía de San José anunció el arresto de un hombre de Reseda que creen que está relacionado con un caso de "sextorsión" en el norte de California que terminó con la muerte por suicidio de un adolescente de 17 años.

El arresto de Jonathan Kassi, de 25 años, destaca el anonimato de este ciberdelito.

ABC7 News, nuestra estación hermana en San Francisco, decidió compartir la imagen del sospechoso porque la policía está buscando víctimas adicionales.

La madre del joven, Pauline Stuart dijo que está agradecida que hallan arrestado a Kassi, pero que, en el fondo, preferiría tener a su hijo vivo.

Dijo que su hijo, Ryan, creía que la persona con la que se estaba enviando mensajes a principios de este año era una adolescente, pero resultó ser un ciberdelincuente que exigía más y más dinero. Es dinero que Ryan no pudo pagar.

Ryan dejó una nota de suicidio, describiendo lo avergonzado que estaba por sí mismo y por la familia. Desde su muerte, su historia ha sido noticia nacional.

El profesor de psicología de la Universidad de Santa Clara, el Dr. Thomas Plante, dijo que el control de los impulsos de la mente adolescente aún está en desarrollo.

El FBI dijo que ha habido más de 7,000 informes de "sextorsión" financiera en línea el año pasado.

Stuart dijo que, si hay algo que ha aprendido, es la importancia de crear una red de seguridad.

"Lo más importante es construir un sistema de apoyo para sus hijos y hablar con ellos", dijo.

Si usted o alguien que conoce está luchando con pensamientos suicidas o problemas de salud mental, llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio (NSPL) al 800-273-8255 (o simplemente marque 988) para conectarse con un consejero capacitado o visite el sitio web de NSPL.

------

Would you like to read this story in English? Click here