Trabajadores de Starbucks en más de 100 tiendas en Estados Unidos se declaran en huelga

Los trabajadores sindicalizados de Starbucks en más de 100 tiendas de estados unidos, incluyendo cinco en el sur de california, se declararon en huelga.

La huelga se produjo el jueves en medio de la ocupada temporada navideña de la compañía.

Los trabajadores dicen que buscan mejores salarios, horarios más consistentes y más personal en las tiendas ocupadas.

Los líderes de Starbucks Workers United, el sindicato que representa a los trabajadores, enviaron un correo electrónico donde dijeron que la huelga era una "respuesta a las tácticas antisindicales de Starbucks y su rechazo a negociar".

Starbucks es reconocido por sus vasos rojos con temas festivos durante la temporada navideña, pero los líderes sindicales dijeron que los trabajadores en huelga estarían "repartiendo vasos rojos del sindicato a los clientes".

Starbucks Workers United y la compañía no han llegado a un acuerdo de contrato.

