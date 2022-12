Pareja obligada a tomar viaje en tren de 8 horas a casa tras cancelaciones de vuelos

LOS ANGELES (KABC) -- Una pareja tuvo que tomar un viaje en tren de 8 horas a casa tras las cancelaciones de vuelos de Southwest Airlines que aún están afectando los planes de los viajeros para las fiestas del fin del año.

Mandy Brown y su esposo Chris llegaron al aeropuerto de Hollywood Burbank el lunes por la noche y se enteraron de que su vuelo a Sacramento había sido cancelado.

Con los hoteles reservados, la pareja durmió en el aeropuerto durante la noche. Los Browns se vieron obligados a tomar un tren Amtrak de regreso a Sacramento el martes.

Los problemas en Southwest Airlines parecieron ampliarse después de que pasó lo peor de la tormenta. La aerolínea canceló más del 70% de sus vuelos el lunes, más del 60% el martes, y advirtió que operaría un poco más de un tercio de su horario habitual en los próximos días para permitir que las tripulaciones regresen a donde tenían que estar.

La disparidad ha provocado una mirada más cercana a las operaciones de Southwest por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos, que calificó la tasa de cancelaciones como "desproporcionada e inaceptable" y trató de asegurarse de que la aerolínea con sede en Dallas cumpliera con sus obligaciones con los clientes varados.

En el aeropuerto de Burbank, el 82% de los vuelos de Southwest fueron cancelados.

El portavoz de Southwest, Jay McVay, dijo en una conferencia de prensa en Houston que las cancelaciones aumentaron a medida que los sistemas de tormentas se desplazaban por todo el país, dejando a las tripulaciones y los aviones fuera de lugar.

Mientras tanto, el presidente del sindicato que representa a los pilotos de Southwest culpó de la falta de tripulaciones para volar aviones al software de programación escrito en la década de 1990 y a la administración de Southwest que, según dijo, no pudo arreglar las cosas después de los colapsos anteriores, incluyendo una interrupción significativa en octubre de 2021.

-----

Associated Press contribuyó a este informe.

-----

Would you like to read this story in English? Click here