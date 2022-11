Mujer asesinada a balazos dentro de su apartamento en el sur de Los Ángeles

LOS ANGELES (KABC) -- Una mujer fue encontrada con heridas de bala dentro de su apartamento en el sur de Los Ángeles el lunes por la noche.

La policía respondió a la cuadra 10000 de Avalon Boulevard cerca de Century Boulevard alrededor de las 11:30 p.m.

La víctima fue trasladada al Centro Médico Harbor-UCLA donde fue declarada muerta, dijeron las autoridades.

Se desconoce si la víctima, que aún no ha sido identificada, era el objetivo del tiroteo.

El teniente de LAPD, Byron Roberts, le dijo a ABC7 que había otras personas en el apartamento, pero no parece que hayan resultado heridas.

No se dieron a conocer más detalles.

Cualquiera que tenga información debe llamar a la división de homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles al 323-786-5100.

Would you like to read this story in English? Click here