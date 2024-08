True Crime presenta: Alexander Hernández, el 'Asesino del Valle'

LOS ÁNGELES (KABC) -- En 2014, un asesino en serie andaba suelto en Los Ángeles, pero durante seis meses nadie lo supo.

Alexander Hernández, el llamado "Valley Killer" (Asesino del Valle), comenzó una serie de tiroteos al azar contra víctimas desprevenidas el 14 de marzo de 2014. Sus ataques dejaron cinco muertos y otros 11 heridos. Muchos recibieron disparos mientras estaban en sus automóviles.

Los detectives no vincularon los tiroteos hasta mucho más tarde. La mayoría de los crímenes ocurrieron en el Valle de San Fernando, pero estaban dispersos y fueron investigados por diferentes divisiones del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Alexander Hernández fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 5 cargos de asesinato. También fue condenado por 11 cargos de intento de asesinato.

A continuación, cómo se desarrollaron sus mortales tiroteos y cómo finalmente capturaron a Hernández.

Marzo de 2014: Comienzan los tiroteos

Hernández disparó y mató a Sergio Sánchez, de 35 años, el 14 de marzo en Sylmar, el primer asesinato de una serie de ataques. El cuerpo de Sánchez fue encontrado en su automóvil en una rampa de salida de la autopista 210.

Diez días después, Mario Gamboa recibió un disparo en la espalda. El tirador siguió su auto, dejándolo acribillado a balazos. La bala que alcanzó a Gamboa, dijeron los fiscales, provino de la misma pistola que mató a Sánchez.

Abril de 2014: Una víctima sobrevive a una lluvia de disparos

Poco más de un mes después del segundo tiroteo, Louis Valdez estaba durmiendo en su auto estacionado frente a su edificio de apartamentos cuando se escucharon disparos a su alrededor. Le habían disparado, pero sobrevivió. Los disparos provinieron de la misma pistola.

Mayo de 2014: "Voy a morir aquí"

Julian Archer dejó a su novia después de ir al baile de graduación con ella. Eran las 4 a.m. cuando se detuvo en un semáforo en rojo y recibió cuatro disparos.

"Una de las últimas cosas que recuerdo después del tiroteo fue pensar, 'voy a morir aquí'", dijo Archer.

Las balas acribillaron el cuerpo de Archer. Casi una década después, todavía lidia con el dolor y toma medicamentos a diario para aliviar el ardor y los temblores en las piernas. Utiliza un bastón para caminar.

Junio de 2014: un tiroteo del Viejo Oeste

La serie de tiroteos del "Asesino del Valle" continuaría en el Día del Padre. Arthur Gerard llevaba a sus dos hijos y a un amigo a pescar a Hansen Dam en el Valle de San Fernando cuando notó que lo estaban siguiendo. Cuando Gerard se detuvo a un lado de la autopista, recibió un disparo en el brazo con una pistola de pólvora negra, que parecía un revólver del Viejo Oeste. Hernández no volvería a usar esa arma.

Agosto de 2014: La violencia aumenta

Hernández realizaría ataques durante cinco días consecutivos.

Nicole De La Mora recibió un disparo cuando se dirigía al trabajo la mañana del 20 de agosto cerca de Atwater Village. Hernández utilizó esta vez una escopeta para realizar el tiroteo.

"De repente escuché un silbido y un pop, y me sentí mojada, como empapada. Y miré hacia abajo, y era sangre... Vi el cañón de la escopeta apuntándome, y pensé 'no sé quién es esta persona'", dijo.

Mientras estaba en el hospital, comenzó a hablar con los detectives de LAPD y les dio descripciones de la camioneta de Hernández. Durante el interrogatorio, recordó que se había acercado al vehículo del asesino después de recibir un disparo.

"Y entonces me di cuenta, como si me hubieran caído encima una tonelada de ladrillos", dijo. "Dios mío, ¿me estás diciendo que eso no fue un sueño? ¿Me acerqué a su vehículo y estaba hablando con él"?

"Dije quién eres, qué estás haciendo, ¿por qué harías esto?"

Un día después de herir a De La Mora, Hernández mató a Gildardo Morales, de 48 años. Morales se dirigía al trabajo cuando fue asesinado a tiros mientras se encontraba en un semáforo en Pacoima.

"El vehículo tenía hoyos de bala en el parabrisas trasero", dijo el detective de LAPD Josh Byers. "La parte que se me queda grabada en la mente de esa escena, por alguna razón, es que su almuerzo estaba justo ahí, en el asiento delantero... se despertó esa mañana e iba a trabajar como un día normal".

Se vio una camioneta SUV huyendo a toda velocidad del lugar. Para Byers, estuvo claro que se había utilizado una escopeta. Pero quién disparó esa arma era un completo misterio.

El hermano y la hermana de Morales, y otros familiares, todavía viven en el norte del condado de Los Ángeles, no lejos de donde ocurrió el tiroteo.

"Es como una gran cicatriz que no va a sanar. Sólo va a estar ahí para siempre, especialmente al pasar por esa calle ... me imagino a su camioneta ahí", dijo Nancy Paredes, sobrina de Morales.

Describen a Morales como un hombre digno y serio que se ganó su respeto. Llegó a los Estados Unidos desde México cuando era un adolescente para brindarle una vida mejor a su familia.

"No pude abrazarlo por última vez. No pude darle las gracias por todo lo que me dio, por mi mamá, sus hermanos, mis abuelos, por sus sobrinos, por toda la familia", dijo la sobrina de Morales, Mariela Ramírez.

Morales, como todas las demás víctimas, fue elegido al azar y asesinado sin previo aviso.

Un mapa muestra los lugares donde Alexander Hernández disparó mortalmente a sus víctimas. Sus ataques a lo largo de seis meses dejaron cinco muertos y 11 heridos.

Atrapando al asesino

El día después del asesinato de Morales, Hernández fue captado en un video abriendo fuego contra Felipe y Karen Rueda mientras esperaban en una señal de alto. Iban camino a casa en West Hollywood cuando les dispararon varias veces dentro de su camioneta, pero no fueron impactados por las balas. Un agente logró obtener un número de matrícula parcial, pero los detectives aún no habían vinculado todos estos tiroteos.

El caso se abrió completamente cuando las imágenes de vigilancia captaron a Hernández disparando a varios perros con una escopeta. Los investigadores de crueldad animal ahora sabían su nombre, dirección y tenían un video de su camioneta que lo vinculaba con los otros tiroteos. Pero tres personas más morirían al día siguiente antes de que capturaran a Hernández.

Poco antes de las 6 a.m. del 24 de agosto, Hernández estaba en San Fernando cuando se detuvo junto a una familia que se dirigía a misa y abrió fuego. Mariana Franco, de 23 años, murió y sus padres resultaron heridos. Luego, Hernández mató a Michael Planells, de 29 años, en el estacionamiento del Centro Recreativo Sylmar. Minutos después, Hernández mató a tiros a Gloria Tovar, de 59 años, mientras estaba sentada en su automóvil en Pacoima. Tovar sería la última víctima del "Asesino del Valle."

La policía pronto pudo vincular a Hernández con los tiroteos basándose en pruebas previas recopiladas en las escenas de los crímenes. Se obtuvo una orden de registro -- la dirección fue confirmada por un investigador de crueldad de animales.

Un equipo SWAT rodeó una casa en Sylmar donde Hernández fue capturado. Su ola de asesinatos finalmente terminó.

Permanecen misterios

Mientras estuvo bajo custodia, Hernández dijo muy poco. No hubo explicación para el dolor que causó y las preguntas siguen sin respuesta.

Se tardó años en llevar a Hernández ante la justicia. El caso estuvo plagado de retrasos, incluyendo la pandemia de COVID-19. Pero en 2022, Hernández fue declarado culpable de cinco cargos de asesinato y muchos otros cargos. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.