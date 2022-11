Mueren 3 estadounidenses por intoxicación de monóxido de carbono en México

Tres turistas estadounidenses murieron por una intoxicación de monóxido de carbono mientras se hospedaban en un apartamento alquilado por Airbnb en la Ciudad de México el mes pasado.

Los tres fueron encontrados muertos dentro de su apartamento de alquiler en la vecindad de La Rosita el 30 de octubre, según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que investigó las muertes.

Los guardias de seguridad del edificio detectaron un intenso olor a gas en el apartamento y se sospechó inicialmente de intoxicación por inhalación de gas, dijo la oficina del fiscal general. Los análisis de sangre determinaron que los tres estadounidenses, dos hombres y una mujer, murieron por intoxicación de monóxido de carbono.

Los investigadores dicen que descubrieron una falla en la caldera de gas del apartamento, que emitía un olor a gas y monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas sin olor ni color.

Una de las víctimas fue encontrada muerta en el baño y se cree que intentaba bañarse, lo que podría haber activado la caldera, dijo el portavoz de la oficina del fiscal general.

La Embajada de Estados Unidos en México dijo que estaba "supervisando de cerca" la investigación sobre la muerte de los tres ciudadanos estadounidenses en el país. Las víctimas no han sido identificadas públicamente por las autoridades locales o la Embajada de los Estados Unidos.

Las tres muertes se produjeron después de que otro estadounidense muriera por la intoxicación por monóxido de carbono mientras se hospedaba en un alquiler en la Ciudad de México a fines del mes pasado.

Tres turistas estadounidenses que fueron encontrados muertos en un centro turístico de las Bahamas en mayo también murieron por la intoxicación por monóxido de carbono, dijeron las autoridades.

