2 estudiantes de UCLA alegan que fueron agredidas sexualmente en un campamento de la universidad

LOS ANGELES (KABC) -- Un campamento familiar en Lake Arrowhead administrado por UCLA se comercializa como un resort y lugar ideal para que los estudiantes y ex alumnos se reúnan.

Es por eso que Lydia Dixon y Samea Derrick se sintieron decepcionadas después de comenzar a trabajar en Bruin Woods el verano pasado.

Derrick, una estudiante de segundo año de UCLA, dice que se está creando un lugar para que la gente sea agredida, con borracheras, puertas que no cierran con llave y con muchas más mujeres que hombres.

Ambas estudiantes universitarias dicen que se sintieron obligadas a beber mucho para sentirse parte del equipo. Alegan que todo comenzó en varias reuniones en los meses previos al campamento y se intensificó días antes de que llegaran las primeras familias.

Dixon dice que fue agredida la primera noche en el campamento por un miembro del personal después de haberse emborrachado. Ella denunció a esa persona y agradeció que lo hayan enviado a casa inmediatamente. Sin embargo, eso sería solo el comienzo. Una demanda civil se presentó el martes contra los Regentes de la Universidad de California (University of California Regents).

La demanda alega que el rito de novatadas, o hazing como se conoce en inglés, de Derrick se intensificó en el viaje a Bruin Woods. Ella dice que se detuvo en una licorería justo antes del comienzo de una carretera con curvas, y fue ahí donde le dieron una bebida de licor de malta, Four Loko, con el objetivo de terminarse toda la bebida mientras conducía por la montaña sin vomitar.

Derrick y Dixon compartieron una lista de empaque que les enviaron sus jefes. Ellas dicen que la lista incluía artículos como una identificación falsa, condones y anticonceptivos.

Durante los siguientes días, dicen que se sintieron obligadas a participar en supuestas tradiciones que no servían ningún propósito al campamento en general. Las acusaciones incluyen levantar los brazos por encima de la cabeza durante largos periodos de tiempo y ponerse fundas de almohada como vendas para los ojos mientras las llevaban descalzas a varios lugares.

Ambas alegan que estas prácticas se intensificaron la tercera noche en una fiesta donde muchos miembros del personal estaban desnudos. Derrick dice que fue agredida pero que su denuncia no fue tomada en serio.

Las dos estudiantes universitarias dejaron el programa de casi tres meses en menos de una semana. Derrick le dijo a ABC7 que se quejó con el liderazgo dentro del grupo de consejeros al igual que con los administradores de Bruin Woods, pero nadie hizo un seguimiento en el caso.

El abogado representando a las dos estudiantes, Scott Carr, dice que el propósito de esta demanda es traer estos incidentes al frente para que todos se den cuenta de lo que está pasando. También dice que espera que el próximo grupo de consejeros tenga una experiencia diferente y que el liderazgo del campamento será diferente.

En un comunicado, UCLA le dijo a ABC7:

"UCLA no tolera el acoso sexual, la violencia sexual y las novatadas. Cuando nos enteramos de los presuntos incidentes a principios del año, estas denuncias fueron enviadas a nuestra oficina del Título IX y están siendo investigadas de acuerdo con las políticas y procedimientos de la universidad. No podemos comentar más sobre los detalles de estos asuntos porque queremos proteger la privacidad de todos los que están involucrados. Nuestra prioridad es el bienestar de nuestros estudiantes, personal y familias".

Dixon y Derrick dicen que esta es la primera vez que escuchan directamente de UCLA.

Derrick se tomó un trimestre libre de UCLA y planea regresar en la primavera. Dixon todavía asiste a clases en persona, pero teme encontrarse con la persona que la agredió.

ABC7 intentó comunicarse con los hombres acusados en la demanda civil, pero aún no ha recibido respuesta.

