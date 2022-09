Adolescente del condado de Riverside teje su propio vestido especial de quinceañera

CHERRY VALLEY, Calif. (KABC) -- Durante los últimos dos años, Noemí Méndez, de 15 años, ha estado perfeccionando su arte de tejer haciendo varias muñecas para amigos y familiares.

Pero en enero, mientras la joven se preparaba para celebrar su cumpleaños en septiembre, quería intentar algo aún más grande.

"Decidí que iba a tejer mi propio vestido de quinceañera", dijo Noemí.

La quinceañera es un rito de iniciación latino que celebra el cumpleaños número 15 de una joven, señalando una transición de niña a mujer. El día está marcado con un servicio religioso seguido por una celebración con familiares y amigos.

"Es una bonita tradición en nuestra cultura", dijo Daisy Hernández, la madre de Noemí. "Así que me emocioné mucho cuando ella decidió tener una quinceañera".

Noemí, con el apoyo de su madre, se puso a tejer su vestido de quinceañera. La joven autodidacta no estaba segura de que el vestido saldría como ella quería, pero siguió adelante.

"Si crees que puedes lograrlo, lo lograrás, y si por alguna razón no funciona, simplemente compraremos uno", explicó Hernández. "Estoy muy orgullosa de ella por lograr eso".

Noemí documentó su aventura en su cuenta de Instagram, enseñando sus horas de trabajo poniendo en forma su vestido azul. También le agregó listones magenta para darle un toque de color, junto con mariposas y flores a la falda.

El arduo proceso tardó meses en completar.

"Tejí por una semana antes de tomarme dos meses de descanso", dijo Noemí. "Pero si tuviera que sumar todo, probablemente diría que me tomó alrededor de cuatro meses en tejer este vestido".

Noemí celebró su quinceañera el sábado pasado donde reveló su creación a familiares y amigos. La joven dice que espera que un día el vestido se convierta parte de la tradición de su familia.

"Es especial para mí. Si tuviera una niña algún día, podría dárselo a mi hija, si lo quiere", dijo Noemí.

Would you like to read this story in English? Click here