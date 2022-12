Robos en Walmart pueden provocar aumento de precios y cierre de tiendas, dice gerente ejecutivo

Con los robos de tiendas minoristas en aumento, el gerente ejecutivo de Walmart dice que la compañía tendrá que comenzar a subir los precios o incluso cerrar las tiendas.

En una entrevista el martes, el director ejecutivo Doug McMillon indicó que ese sería el caso si los fiscales continúan teniendo un enfoque laxo con respecto a los delitos de robo de tiendas minoristas.

Cada ubicación de Walmart cuenta con medidas de seguridad, pero también es importante asociarse con las agencias policiales para corregir el problema con el tiempo, dijo McMillon.

Sus comentarios se producen tras esfuerzos estatales para abordar el problema de robos de tiendas minoristas.

Una unidad especial de La Patrulla de Caminos de California dedicada a abordar el problema aumentó su presencia en los centros comerciales durante esta temporada navideña para aumentar la visibilidad y realizar arrestos.

La unidad especial ha tenido cierto éxito. Desde sus inicios, ha recuperado mercancía valorada en casi $26 millones de dólares.

Los competidores como Target también han visto aumentos significativos en el robo de tiendas minoristas. La compañía recientemente reportó $400 millones de dólares más en pérdidas este año en comparación con el año pasado.

------

Would you like to read this story in English? Click here