Policía responde a bar popular The Abbey en West Hollywood luego que se vio a hombre armado

WEST HOLLYWOOD, Calif. (KABC) -- Los clientes de un bar popular en West Hollywood se llevaron un susto grande el jueves después de que se vio a un hombre con una pistola dentro del local.

Los agentes del alguacil respondieron rápidamente a The Abbey alrededor de la medianoche tras recibir una llamada del grupo de seguridad del bar de que habían visto al hombre armado. Varias unidades policiales rodearon el lugar. Nadie resultó herido.

Los investigadores dicen que no encontraron al sospechoso, pero el video de seguridad lo captó en el bar con el arma.

El video se compartió con los detectives, pero no se ha hecho público para evitar poner en riesgo la investigación, dijeron.

Se desconoce si el sospechoso amenazó específicamente a alguien o al propio establecimiento, pero el incidente fue aterrador para la comunidad LGBTQ+ tras el tiroteo en un club nocturno gay en Colorado Springs que dejó a cinco muertos.

Otros negocios en el área fueron informados sobre el incidente cuando sucedió y se les dio una descripción del sospechoso.

