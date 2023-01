Padre de Pasadena chocó intencionalmente con sus 2 hijos y esposa dentro del auto, dice CHP

MONTARA, Calif. (KABC) -- Un padre de Pasadena fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato y abuso infantil después de que condujo intencionalmente su Tesla por un acantilado con sus dos hijos y su esposa adentro, según los investigadores.

El Tesla cayó a más de 250 pies de un acantilado del norte de California a lo largo Pacific Coast Highway, cerca de un área llamada "Devil's Slide", conocida por accidentes fatales.

Dharmesh A. Patel será llevado a la cárcel del condado de San Mateo después de que lo den de alta del hospital, dijo la Patrulla de Caminos de California en un comunicado. Se desconoce si Patel tiene un abogado.

Los investigadores dicen que hay causa probable para creer que este incidente fue un acto intencional.

Patel, su esposa Neha, su hija de 7 años y su hijo de 4 años sobrevivieron al accidente.

Los equipos sacaron a los niños por la ventana trasera del auto y los subieron al acantilado a mano en una canasta de rescate usando el sistema de cuerdas. Los adultos sufrieron heridas traumáticas y fueron subidos al acantilado por helicóptero. Todos fueron trasladados al hospital.

La investigación continúa.

----

