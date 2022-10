Increíble video muestra a policía de Alhambra rescatando a conductor herido de un auto en llamas

ALHAMBRA, Calif. (KABC) -- Un video dramático muestra el momento en que los oficiales de la policía de Alhambra sacaron a un hombre herido de un automóvil en llamas tras un accidente.

El incidente ocurrió la madrugada del 20 de septiembre en la cuadra 700 de Atlantic Avenue. Las imágenes muestran a los oficiales sacando al conductor del auto y llevándolo a un lugar seguro mientras los bomberos apagan las llamas.

Los investigadores dicen que el hombre mostró señales de conducir bajo la influencia del alcohol. Él fue trasladado a un hospital con heridas que no amenazan la vida.

Un oficial también fue hospitalizado por inhalación de humo, pero ya fue dado de alta.

