Conductor choca contra una casa en el condado de Orange: captado en video

ANAHEIM, Calif. (KABC) -- El momento en que un conductor se estrelló contra una casa de Anaheim fue captado en video.

El accidente automovilístico ocurrió alrededor de la 1:30 a.m. del martes en la cuadra 2300 de Falmouth Avenue.

El propietario, Ralph Garibay, dijo que el choque fue tan fuerte que lo despertó. Dijo que el pasajero se salió del auto diciendo: "Te equivocaste. ¡Fuera, fuera! Apaga el auto".

Se desconoce el alcance de los daños a la casa y aun no se han realizado arrestos.

La causa del accidente sigue bajo investigación.

Would you like to read this story in English? Click here