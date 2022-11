Mujer da a luz en la autopista 5 en Anaheim mientras se dirigía al hospital

ANAHEIM, Calif. (KABC) -- Aparentemente, una recién nacida no pudo esperar a que sus padres llegaran al hospital. La madre de la bebé terminó dando a luz en la autopista 5 en Anaheim el miércoles por la noche.

El padre, Jeffrey, dice que él y su esposa embarazada se dirigían al hospital después de que ella comenzó a sentir contracciones. Dice que la cabeza de la bebé ya estaba afuera cuando él se detuvo en la autopista.

La pareja tuvo una niña sana y ahora se encuentran en UCI Medical Center.

Would you like to read this story in English? Click here