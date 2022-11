Sospechoso atrincherado en Hollywood encontrado muerto tras enfrentamiento policial

HOLLYWOOD, LOS ANGELES (KABC) -- El sospechoso de un enfrentamiento policial que provocó el cierre de la autopista 101 en Hollywood fue encontrado muerto dentro de un apartamento, según la policía.

Los agentes del alguacil estaban entregando una notificación de desalojo el jueves por la mañana en un apartamento ubicado en la cuadra 2300 de Cahuenga Boulevard cuando escucharon disparos dentro del apartamento, según los investigadores.

El equipo SWAT llegó a la escena mientras los negociadores de crisis intentaban ponerse en contacto con el sospechoso atrincherado dentro del apartamento. Los agentes enviaron un dron hasta la ventana de la unidad donde se creía que estaba escondido el sospechoso.

La policía dijo más tarde que el sospechoso fue encontrado muerto. Las autoridades no identificaron al sospechoso.

No se dieron a conocer más detalles.

La autopista 101 ahora está completamente reabierta, dijo la policía.

Esta es una historia en desarrollo

