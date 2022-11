Tiroteo provoca cierre de la autopista 405 en Torrance

TORRANCE, Calif. (KABC) -- Las autoridades cerraron todos los carriles de la autopista 405 en dirección norte el jueves después de que aparentemente le dispararon a un motociclista en Torrance.

El cierre se produjo alrededor de las 11:15 a.m. y afecta a todos los carriles entre Western Avenue y Crenshaw Boulevard.

Las autoridades dicen que recibieron un informe justo antes de las 9:30 a.m. sobre un tiroteo involucrando a una víctima, de 44 años, en una motocicleta Ducati 2023. La Patrulla de Caminos de California (CHP) cree que otro motociclista le disparó a la víctima.

La víctima fue llevada a un hospital. Se desconoce su estado.

Las imágenes de la escena mostraron a los oficiales de CHP realizando una búsqueda de evidencia en la parte cerrada de la autopista.

No se dieron a conocer más detalles y se desconoce cuándo reabrirán la autopista.

Esta es una historia en desarrollo.

Would you like to read this story in English? Click here