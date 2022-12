Becky G y el medioacampista del LA Galaxy Sebastian Lletget se comprometen

"Nuestro lugar para siempre", escribió la artista Becky G en su Instagram al anunciar su compromiso con la estrella de fútbol Sebastian Lletget.

La cantante de "Fulanito", de 25 años, publicó dos fotos, una de las cuales muestra al jugador del L.A. Galaxy de 30 años de rodillas proponiendo matrimonio y la otra de la feliz pareja abrazándose.

Becky G y Lletget llevan seis años juntos.

"On The Red Carpet" se encontró recientemente con la nativa de Los Ángeles, donde compartió el mejor regalo que Lletget le había dado.

¡Mira el video de arriba para escuchar el dulce e inspirador momento! ¡Y felicidades a una de nuestras parejas favoritas!

-----

Would you like to read this story in English? Click here