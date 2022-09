Nuevo mural en Bell celebra la cultura latina, México y la Copa Mundial de la FIFA en Catar

BELL, Calif. (KABC) -- Residentes de la ciudad de Bell se reunieron el 22 de septiembre para la presentación de un nuevo mural celebrando la cultura latina, México, fútbol, y la Copa Mundial de la FIFA.

El mural fue pintado por la artista local, Marlene Solorio.

"Me crie en Bell y es bonito estar de regreso para compartir este gran logro en mi carrera como artista", dijo Solorio.

La compañía Adidas contrató a Solorio para diseñar y pintar el mural animando a México en la Copa Mundial que se jugará en Catar este noviembre. El mural fue pintado en la esquina de Northgate Gonzalez Market en Atlantic Boulevard, en la ciudad de Bell.

"Es emocionante tener a ese mural en Atlantic Boulevard. En este momento, estamos en medio de una crisis y estamos viviendo una pandemia global", dijo Ana María Quintana, concejal de Bell. "El mundo no es bueno en absoluto, pero en lo personal, tengo la esperanza de que podamos encontrar inspiración en él".

El mural muestra a una mujer joven vestida con la camiseta de la selección mexicana lista para jugar en Catar. Solorio dice que la mujer en el mural es ella misma.

"Definitivamente quería inspirar a los jóvenes y a empoderar a las chicas de esta edad a que persigan sus metas", explicó Solorio. "Y quiero que se vean a sí mismas en ella (la mujer en el mural), especialmente con la escuela tan cerca y los estudiantes caminando de un lado a otro".

