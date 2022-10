Organización de Boyle Heights se prepara para celebrar el Día de los Muertos

La organización sin fines de lucro Self Help Graphics and Art en Boyle Heights se está preparando para dos eventos principales en honor al Día de los Muertos. (Este informe está en inglés)

BOYLE HEIGHTS, LOS ANGELES (KABC) -- La organización sin fines de lucro Self Help Graphics and Art en Boyle Heights se está preparando para dos eventos principales en honor al Día de los Muertos.

El primer evento está programado para el 2 de noviembre y se centra alrededor de la Noche de Ofrenda. Personas como Ofelia Esparza estarán presentando altares, u ofrendas, que hicieron con otros miembros de la comunidad.

Esparza dice que, para ella, la Noche de Ofrenda es la esencia de la celebración del Día de los Muertos porque resalta el significado de la ofrenda, de honrar a nuestros seres queridos.

La organización también tendrá un segundo evento el 5 de noviembre que será más animada y llena de música en vivo, tendrá un mercado de arte, puestos de comida y mucho más. El evento también incluirá una procesión que comenzará en la Plaza del Mariachi y terminará en el sitio de la organización, ubicado en 1300 East 1st Street, donde se llevará a cabo el resto de la celebración.

La organización también tiene una nueva exhibición en su galería en honor al Día de los Muertos. La exhibición se llama "Canciones de Ti".

