La capa de nieve de California ahora está muy por encima de lo normal

La poderosa tormenta invernal está ayudando a aumentar la crucial capa de nieve en la Sierra Nevada.

Central Sierra Snow Lab de UC Berkeley tuiteó un video de las condiciones de nieve y dijo que el área ha recibido más de 9 pulgadas de nieve en las últimas 24 horas.

En las regiones central y sur de la Sierra Nevada, la capa de nieve ahora está más del 200% por encima de lo normal para esta fecha y el 76% del promedio del 1 de abril, que suele ser el pico, según el Departamento de Recursos Hídricos de California.

La capa de nieve es vital para el suministro de agua del estado y ayuda a reponer los embalses antes de los meses secos de verano y otoño.

Las tormentas no serán suficientes para poner fin oficialmente a la sequía en el estado, que ahora entra en su cuarto año, pero han ayudado. Sin incluir el último aguacero, las tormentas recientes sacaron partes del estado de la categoría de "sequía excepcional" en el Monitor de Sequía de Estados Unidos. Sin embargo, la mayor parte del estado aún permanece en las categorías de "sequía extrema" o "severa".

The Associated Press contribuyó a este informe.

