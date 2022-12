California reporta niveles de gripe 'muy altos'

California está reportando niveles de gripe "muy altos", a medida que aumentan los casos en todo el país.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) publicó un mapa que muestra a California y otros 10 estados en la categoría -- "muy alta".

Las visitas a consultorios médicos, salas de urgencias y emergencias son las más altas que han tenido en la última década. En todo el país, las admisiones hospitalarias por gripe casi se duplicaron la semana pasada.

Las tasas de gripe han llegado al 25% en el condado de Los Ángeles, un nivel que no se había visto en esta temporada del año en los últimos cuatro años. Muchos de los casos son niños.

La temporada anual de gripe invernal generalmente no comienza hasta diciembre o enero, pero esta comenzó temprano y se ha complicado por la propagación simultánea de otros virus.

Las vacunas contra la gripe se recomiendan para casi todos los estadounidenses que tienen al menos 6 meses de edad o más.

Los casos de COVID-19 en el condado de Los Ángeles también han aumentado.

The Associated Press contribuyó a este informe.

