Latinos siguen extremadamente subrepresentados en puestos gubernamentales de California: informe

SACRAMENTO, Calif. (KABC) -- Cuando se piensa en los puestos gubernamentales con toma de decisiones, ¿qué viene a la mente? Tal vez cargos electos como un alcalde, miembro del congreso o un senador. Sin embargo, hay cientos de puestos designados que tienen un impacto significativo en nuestras comunidades locales.

"La cantidad de influencia y autoridad para la toma de decisiones que existe dentro de las juntas y comisiones es muy crítica, pero no siempre la tratamos como tal porque está bajo el mando del poder ejecutivo", dijo Paul Barragan-Monge, director de movilización para el Instituto de Política Latina de UCLA (UCLA Latino Policy and Politics Institute).

Barragan-Monge dice que los latinos siguen estando extremadamente subrepresentados en los nombramientos del poder ejecutivo estatal, que incluye docenas de cuerpos gubernamentales que supervisan todo, desde la educación hasta el medio ambiente y la justicia criminal.

"A pesar de que representan el 39% de la población del estado, solo constituyeron el 18.4% de los nombramientos a puestos ejecutivos en el gabinete del gobernador", señaló Barragan-Monge.

Según el informe de UCLA Latino Policy and Politics Institute, entre todas las mujeres, las latinas siguen siendo subrepresentadas. Ellas constituyen el 19.4% de la población del estado y el 8.5% de nombramientos ejecutivos.

El gobernador ejerce la mayor parte del poder sobre estos nombramientos.

El gobernador Gavin Newsom ha hecho grandes avances para abordar este problema durante su mandato.

"Encontramos que el 70.7% de los latinos designados como comisionados en funciones fueron nombrado a esos puestos en los últimos cuatro años", explicó Barragan-Monge.

Helen Iris Torres, directora ejecutiva de Hispanas Organizadas por la Igualdad Política, o HOPE por sus siglas en inglés, dice que Newsom ha ayudado especialmente a las latinas.

"Él tiene a tres latinas en su gabinete, lo que es un récord", dijo Torres.

A pesar de estos avances, UCLA Latino Policy and Politics Institute y otras organizaciones como HOPE le están pidiéndole a Newsom y a su administración que hagan más.

HOPE patrocinó el proyecto de ley estatal 1387, creada por la senadora estatal Monique Limon. El proyecto de ley habría dirigido a la oficina del gobernador a desarrollar la infraestructura para rastrear e informar la composición demográfica de los nombramientos gubernamentales.

"Esto no se trata solo de las latinas, se trata de que todas las comunidades tengan la oportunidad de entender quién las gobierna", dijo Torres.

Sin embargo, desde que ABC7 realizó entrevistas para este informe, el proyecto de ley estatal 1387 se convirtió en uno de varios proyectos de ley que Newsom vetó, diciendo que los fondos necesarios no están incluidos en el presupuesto.

El informe de UCLA también insta a la oficina del gobernador a garantizar que haya límites de mandato definidos en estas juntas y comisiones. No hay límites de mandato establecidos para 110 de 457 puestos gubernamentales.

Los investigadores dicen que entre los latinos o Latine (un término de género neutral), la representación más baja se encuentra en Inland Empire, mientras que la mayor representación se encuentra en el Área de la Bahía y Sacramento.

