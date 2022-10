Propuesta 1: Consagrar el derecho al aborto en la constitución de California

¿Qué es la Propuesta 1? La pregunta que cada votante debe decidir en noviembre es simple: un "sí" consagrará los derechos de aborto y anticoncepción en la constitución del estado, o se elige "no" y eso no sucederá.

Aquellos que apoyan la Propuesta 1 están indignados por la decisión de la Corte Suprema que anuló Roe v. Wade.

Entre los que apoyan la propuesta se encuentra el gobernador Gavin Newsom, muchos grupos de derechos de aborto y personas como Celinda Vázquez de Planned Parenthood, que siempre ha conocido un EE.UU. con derechos fundamentales al aborto.

"Pero mi hija que acaba de cumplir 10 años no tiene esa protección bajo la constitución federal. Es cruel", dijo Vázquez.

Los que se oponen a la propuesta incluyen personas que están moralmente en contra del aborto. La portavoz de la campaña "No a la Propuesta 1", Catherine Hadro, dice que la medida es innecesaria y una reacción política exagerada a un problema que no existe.

"Es innecesario porque todos sabemos que el aborto es, y seguirá siendo, legal en California", dijo Hadro.

California permite los abortos por cualquier motivo hasta que sea viable, generalmente alrededor de las 24 semanas. Después de eso, está permitido si la vida de la madre está en peligro. La Propuesta 1 no especifica la viabilidad, sino que se dirige al derecho en su conjunto.

Las leyes estatales y las decisiones judiciales han reforzado el aborto como un derecho fundamental y, en general, se entiende que se incluye en el derecho a la privacidad, consagrado en la Constitución de California. Entonces, ¿por qué es esto necesario?

"Ya existe, pero no existe. Vimos lo que sucedió el 24 de junio", dijo Vázquez, refiriéndose a la decisión de la Corte Suprema de anular Roe v. Wade.

Especificar el aborto y el acceso a la anticoncepción, como lo hace la Propuesta 1, dejaría poco espacio para la ambigüedad sobre si alguno de los dos está protegido.

Todavía hay preguntas sobre cuánto podría costarle al estado si se aprueba la propuesta. Inmediatamente, nada, pero con California ofreciendo un refugio seguro para las personas que viajan al estado para un aborto, y debido a que la propuesta está escrita en términos generales, las interpretaciones técnicas estarían en manos de las cortes.

