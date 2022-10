Propuesta 27: Permitir apuestas deportivas en línea en California

En California, no se puede apostar legalmente en deportes en este momento, pero la Propuesta 27 cambiaria esto permitiendo las apuestas en línea operadas por tribus nativas americanas, y compañías de juegos de azar.

Aquellos que apoyan la medida dicen que la Propuesta 27 sería la única fuente permanente de financiamiento para resolver la falta de vivienda.

"Otros 25 estados han legalizado las apuestas deportivas en línea", dijo Nathan Click, portavoz de la campaña "Sí a la 27"(Yes on 27).

"Están demostrando que se puede hacer de manera segura y responsable y generar ingresos reales para el estado de California. La Propuesta 27 creará el mercado de apuestas deportivas en línea más seguro y responsable del país. Tenemos cantidades ilimitadas de dinero que pueden ser dirigido hacia los programas de adictos al juego en el estado."

Quienes están detrás de la propuesta dicen que el 85% del dinero generado a través de un impuesto del 10% financiaría programas para los indigentes. La Oficina del Analista Legislativo no partidista de California estima que la Propuesta 27 generaría $500 millones de dólares al año. Pero aquellos que se oponen a la propuesta dicen que eso no es suficiente para resolver la falta de vivienda, y señalan como California está actualmente invirtiendo $15 mil millones de dólares sobre un periodo de dos años.

"Lo vemos como engañoso y tratando de engañar a los votantes para que digan, 'oigan, póngase de nuestro lado. Tenemos una buena narrativa'. Pero cuando miras cuánto dinero se destinará al esfuerzo, no será una solución para las personas sin hogar", dijo Daniel Salgado, presidente de la Banda de Indios Cahuilla en el condado de Riverside.

La tribu de Salgado opera juegos de azar limitados para generar ingresos tribales. Salgado dice que la Propuesta 27 es una amenaza a su tribu y a otros en el estado porque comienza con apuestas deportivas, pero él cree que el juego final de la medida son las apuestas hechas completamente en línea.

"Hemos perdido tierra, hemos perdido agua, hemos perdido cultura, hemos perdido gente por el genocidio", dijo Salgado. "La soberanía es lo que nos permite tener autogobierno y autodeterminación. Esta iniciativa dice explícitamente que renunciamos a la soberanía".

El profesor Timothy Fong, codirector del Programa de Estudios de Azar de la UCLA, apoya el juego regulado, pero tiene preocupaciones. ¿Cómo combatiría la industria el juego no regulado? ¿Cómo se aseguraría de que los menores de 21 años no apuesten en deportes? ¿Y cómo evitar que los californianos desarrollen adicciones al juego?

Fong dice que el problema no son las apuestas deportivas, sino la forma en que se apuesta en los deportes, ya que los teléfonos celulares han puesto un casino 24 horas al día, siete días a la semana en nuestro bolsillo.

"El 80% de los pacientes que estoy viendo usan su teléfono celular como su principal fuente de juegos de azar", señaló Fong. "Están tratando de trabajar en la recuperación todo el tiempo, pero luego miran el teléfono, que es el dispositivo que los lleva a su adicción".

Algunas tribus apoyan la Propuesta 27, aunque más de la mitad se oponen y dicen que el 90% de las ganancias caería en manos de corporaciones fuera del estado.

En el tema de la falta de vivienda, aunque el estado está invirtiendo miles de millones de dólares en este momento, algunos proveedores de servicios para personas sin hogar dicen que no hay garantía cuanto duraría esa fuente de dinero, y es por eso que la Propuesta 27 es muy importante para su trabajo.

