Residentes de California que califican para un reembolso recibirán pagos comenzando esta semana

Millones de californianos que califiquen para un reembolso de impuestos recibirán hasta $1,050 dólares comenzando esta semana.

La primera ronda de pagos saldrá el viernes. Esto es parte del programa de reembolso de impuestos para la clase media del estado.

Aproximadamente 23 millones de residentes de California que pagan impuestos califican para recibir el reembolso. Los pagos más pequeños están destinados para aquellos con mayores ingresos.

Los reembolsos se están distribuyendo para "ayudar a abordar los costos recientes", según la oficina del gobernador, Gavin Newsom.

Newsom y los legisladores estatales llegaron a un acuerdo por los reembolsos en junio cuando el precio de la gasolina estaba rompiendo récords a $7 dólares por galón, o más.

¿Califica usted para recibir el reembolso?

Para calificar tiene que haber declarado sus impuestos de 2020 antes del octubre pasado, y sus ingresos deberían de haber sido menos de $150,000 de dólares por año. Si califica, no hay ninguna acción que tomar. Recibirá un pago automáticamente sin un proceso de solicitud.

Para calcular su pago, vaya al sitio web del estado y haga clic en "Reembolso de impuestos de clase media" (Middle Class Tax Refund).

¿Cuando recibirá su reembolso?

Según el sitio web de California Franchise Tax Board, los californianos que califiquen recibirán su pago mediante depósito directo emitido en sus cuentas bancarias o mediante una tarjeta de débito enviada por correo.

Se espera que los pagos de depósito directo se distribuyan a cuentas bancarias durante estas ventanas de tiempo: del 7 de octubre al 25 de octubre de 2022 y del 28 de octubre al 14 de noviembre de 2022.

Los funcionarios estatales dicen que esperan que alrededor del 90% de los depósitos directos se emitan en el mes de octubre de 2022 y las tarjetas de débito se envíen por correo entre el 25 de octubre y el 10 de diciembre de 2022.

Los funcionarios también señalaron que esperan que el 95% de todos los pagos, depósito directo y por tarjeta de débito combinados, se emitan para fines de este año.

Entonces, ¿a quién se le pagará mediante depósito directo y quién recibirá una tarjeta de débito?

En general, pagos de depósito directo se les darán a las personas que califiquen y que declararon sus impuestos de California de 2020 electrónicamente, y recibieron su reembolso de impuestos mediante depósito directo.

El resto de los contribuyentes que califiquen recibirán sus pagos en forma de una tarjeta de débito, según el sitio web de California Franchise Tax Board.

Usted recibirá su pago por correo en forma de tarjeta de débito si:

-- Declaró sus impuestos de 2020 en papel.

-- Tenía un cobro pendiente.

-- Recibió su pago de estímulo Golden State por cheque.

-- Recibió su reembolso de impuestos por cheque sin importar el método utilizado para declarar sus impuestos de 2020.

-- Recibió su reembolso de impuestos de 2020 mediante depósito directo, pero desde entonces ha cambiado su institución bancaria o número de cuenta bancaria.

-- Recibió un pago por adelantado de su proveedor de servicios de impuestos o pagó los honorarios de su preparador de impuestos usando su reembolso de impuestos.

CNN Wire contribuyó a este informe.

