Asesino en serie: Homicidio de 5 latinos en Stockton preocupa a los trabajadores agrícolas

STOCKTON, Calif. -- En la mayoría de las tardes, no es raro ver a gente pescando a lo largo de la costa del centro de Stockton, como Bruce Herron.

"Vemos a gente pescando aquí durante el día y la noche. Muchos de los muchachos vienen aquí. Preparamos el almuerzo. Disfrutamos el día", dijo Herron.

Herron, de 59 años, tiene empleo, pero no ha tenido suerte. Algunas noches se encuentra en la calle.

Su temor es que el asesino en serie de Stockton se ha enfocado en personas que están solas y frecuentemente durmiendo en tiendas de campañas o automóviles. Y muchas de las víctimas son latinos. Herron, que se identifica como hispano, dice que esto aumenta sus preocupaciones.

"Lo mejor que podría decir es que si sales y trabajas por la mañana, ve con alguien o comienza a compartir el automóvil. Porque si él va a estar afuera matando gente hasta que lo atrapen, todos están en peligro", explicó Herron.

La policía de Stockton dice que las pruebas balísticas vinculan al asesino en serie con siete tiroteos. Seis resultaron fatales, incluido un hombre en Oakland. Cinco de los tiroteos ocurrieron desde el 8 de julio.

Las autoridades dicen que todas las víctimas fueron emboscadas. Ninguno fue robado. Y no hay evidencia de drogas o violencia de pandillas.

La policía publicó un video de vigilancia de lo que ellos llaman "una persona de interés".

"Hemos visto a esta 'persona de interés' en más de uno de los incidentes," dijo el jefe de policía de Stockton, Stanley McFadden. "Así que es absolutamente alguien con quien queremos hablar y con quien necesitamos hablar".

Ted Leland es director ejecutivo de Shelter for the Homeless en Stockton. La organización alberga a 280 personas cada noche.

"Todos los que trabajamos en servicios para personas sin hogar estamos preocupados por la seguridad de las personas que están en la calle. No es seguro", dijo Leland.

Ninguna de las víctimas fueron sus clientes, pero Leland dice que su organización ha estado en contacto con la policía de Stockton.

"Estamos un poco más en alerta. Si tuviéramos un incidente hoy, podríamos responder un poco más rápido que en el pasado", señaló Leland.

"Uno de los incidentes ocurrió a la vuelta de la esquina de donde vivo, por lo que me afecta bastante", dijo una madre que solo quiso ser identificada como "Michelle".

Ella dijo que hablará con familiares y amigos para crear un plan de seguridad. Como ella dice, hasta tiene miedo de sacar la basura.

"Nunca se sabe, si pasa alguien conduciendo, podría ser esa persona. O salir a caminar. Es un poco aterrador", dijo. "¡Estamos asustados ahora mismo!"

Traductores describieron las preocupaciones de los trabajadores agrícolas latinos que asistieron a una reunión comunitaria contra el crimen en Stockton el miércoles. Dijeron que estos hombres esperan que los recojan para ir a sus trabajos y están en peligro porque están solos mientras esperan su viaje afuera de sus casas.

Las preocupaciones vienen cuando la policía dice que cinco de las seis víctimas asesinadas eran hombres latinos.

LEER | Policía busca a presunto asesino en serie vinculado a 6 homicidios en California

Emiliano Hernández es un trabajador agrícola que sale de su casa temprano en la mañana alrededor del tiempo cuando el asesino en serie ha matado. Hernández teme por él y sus seres queridos que trabajan en el campo.

Otros tienen preocupaciones similares.

"Ayer, como capitán de seguridad en mi calle, muchos vecinos vinieron a hablar conmigo, preguntando ¿qué vamos a hacer sobre todo esto? Por eso estoy aquí", dijo Zoyla Moreno, residente de Stockton.

"Nada bueno ocurre después del anochecer. Si tienes que salir, sal con alguien y estén en un área iluminada", dijo el jefe de policía de Stockton, Stanley McFadden. "Todos estamos preocupados por lo que está pasando".

McFadden dice que el FBI, la ATF y muchas otras agencias están involucradas en esta investigación.

"Vamos a hacer todo lo que podamos para capturar a este sospechoso", dijo el alcalde de Stockton, Kevin Lincoln.

El jefe de policía dice que la comunidad está respondiendo y que los investigadores recibieron 100 pistas el miércoles.

La policía de Stockton dice que aún no conocen ningún motivo de los asesinatos.

Se ofrece una recompensa de $125,000 dólares por cualquier información que conduzca a un arresto en esta investigación.

