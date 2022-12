George Gascón defiende nueva política migratoria, otros dicen que es un peligro

LOS ANGELES (KABC) -- El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, respondió a las críticas a una nueva política que actualiza formalmente cómo la oficina del fiscal del distrito maneja los delitos que involucran a inmigrantes.

La nueva "directiva especial" se envió a los fiscales de distrito adjuntos del condado el martes. El memorando de nueve páginas dice que la política es un intento de "evitar un impacto migratorio adicional, tanto para las víctimas como para los acusados".

"Sabemos que dentro de la comunidad inmigrante a menudo hay renuencia a denunciar delitos, tanto por parte de las víctimas como de los testigos, porque la gente teme que denunciar un delito pueda causar la deportación", dijo Gascón a ABC7.

Y para los acusados, Gascón dijo que se trata de uniformidad en la oficina del fiscal de distrito y un trato y consecuencias similares para todos, independientemente de su estatus migratorio.

El fiscal de distrito adjunto, Jonathan Hatami, se encuentra entre los que recibieron el memorando del martes. Dijo que no está de acuerdo con lo que describió como una falta de especificidad. También dijo que la nueva política es peligrosa porque se aplica a todos los delitos, incluyendo los delitos graves y violentos.

"Dice que se debe considerar el estado migratorio al momento de presentar la solicitud, eso en realidad no es ético en California", agregó Hatami.

El memorando prohíbe que el personal comparta información con las autoridades federales de inmigración.

Tanto Gascón como Hatami coinciden en que un objetivo importante es, cuando sea posible, mantener unidas a las familias.

