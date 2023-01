Advertencia de alto oleaje vigente para playas en los condados de Los Ángeles y Ventura

LOS ANGELES (KABC) -- Una advertencia de alto oleaje permaneció vigente el viernes para las playas de los condados de Ventura y Los Ángeles, ya que las grandes olas continuaron azotando la costa del sur de California.

También se emitió una advertencia de alto oleaje para el condado de Orange.

Tras la tormenta invernal esta semana, las olas del viernes por la mañana superaban un muro de 20 pies en Redondo Beach.

El viernes debería estar mayormente seco, con un aumento de las temperaturas de 3 a 6 grados, pero una tormenta más débil podría traer otra probabilidad de lluvia desde el sábado por la noche hasta el domingo. Aún es posible que llueva más entre el lunes y el martes, con condiciones secas anticipadas a mediados de semana, y otro sistema de tormentas probablemente a fines de la próxima semana.

Los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles emitieron su advertencia estándar para que las personas eviten ingresar al agua del océano cerca de los desagües pluviales, arroyos y ríos tras la lluvia.

-----

Would you like to read this story in English? Click here